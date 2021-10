Film „Ljubav oko sveta“ u nekoliko gradova Srbije

BEOGRAD – Dokumentarni film „Ljubav oko sveta“ hrvatskog novinara, putopisca i nekadašnjeg fotografa „Nacionalne geografije“ Davora Rostuhara biće prikazan od 29. do 31. oktobra u bioskopima u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Pančevu, saopštili su distributeri.

Ovaj projekat Rostuhar je realizovao u saradnji sa svojom suprugom Anđelom – nakon što se par venčao, odlučili su da medeni mesec pretvore u jednogodišnji put oko sveta kako bi istražili ljubav kroz različite kulture.

Rostuharove je put vodio kroz šest kontinenata i 30 zemalja: “od Bušmana iz afričke pustinje do urbanih parova iz najvećih svetskih metropola, od tradicionalnih poligamskih harema do modernih poliamornih zajednica, od lovaca i sakupljača iz amazonske prašume do plemena s dalekih rajskih obala Pacifika, od ljudi koji nikad nisu našli ljubav, do onih koji su u ljubavi našli sve.

Rostuharovi su takođe razgovarali i s renomiranim svetskim naučnicima i, putujući kroz brojne izazove, secirali i vlastiti odnos ne bi li saznali šta je zapravo ljubav i je li ona univerzalna.

Ovo ostvarenje je svetsku premijeru imalo na francusko-nemačkoj televiziji Arte, a festivalsku na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma ZagrebDox, gde je osvojio nagradu publike za najbolji film.

Na ovogodišnjem Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldoks “Ljubav oko sveta“ proglašena je za najbolji film u svojoj kategoriji, a tom prilikom je žiri zaključio da je film “nosilac univerzalne teme sa kojom je svako od nas u nekom trenutku mogao da se poistoveti i da osećaj katarze koji je u njima probudio oslikava njegovu veliku vrednost. “

Pored filma, sve što su saznali o ljubavi i životu Rostuharovi su pretočili i u istoimenu knjigu, koja “objedinjuje intimni esej, putopisne dnevnike i etnografsku studiju, i predstavlja inspirativno istraživanje koje čitatelje vodi na putovanje kroz različite aspekte značenja koje ljubav ima u današnjoj kulturi. “

Po rečima distributera, ne samo da je ovaj film ove godine najgledaniji domaći film u bioskopima u Hrvatskoj, već je i knjiga najprodavanija.

Davor Rostuhar rođen je 1982. godine u Zagrebu.

Od 2001. godine radi kao samostalni pisac i fotograf, a od 2008. godine uživa status samostalnog umetnika pri HZSU.

Radio je kao novinar i fotograf za brojne časopise, poput “National Geographic Hrvatska“, “Meridijani“ i “Geo“, a od 2013. godine se fokusira na vlastite višegodišnje projekte koje izvodi unutar Kluba za ekspedicionizam i kulturu, čiji je suosnivač i predsednik.

Rostuhar je proputovao 120 država sveta, istraživao je najudaljenije džungle Amazona i Papue i pešice stigao na Južni pol.

(Tanjug)

