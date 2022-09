Dokumentarni flim „All the Beauty and the Bloodshed“ o američkom fotografu Nen Goldin i njenoj borbi protiv bogate porodice Sekler osvojio je Zlatnog lava na Filmskom festivalu u Veneciji.

Nagrada je otišla u ruke Laure Pitras, koja se bavi istraživačkim novinarstvom, preneo je Rojters.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.