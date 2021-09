Film o ljubavi Roma iz Srbije i Engleskinje otvara Beldoks

BEOGRAD – Na otvaranju Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldoks 9. septembra, pod otvorenim vedrim nebom u amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije biće prikazan film „Fejt i Branko“ u režiji Ketrin Hart , najavljeno je danas na konferenciji za novinare u Boskopu Balkan.

U bogatom programu festivala dokumentarnog filma Beldocs do 16. septembra u Beogradu, biće prikazano viš od 100 dokumentarnih filmova i VR/AR sadržaja.

Beldoks će, kao i prošle godine, biti održan u hibridnom formatu, u nekoliko prostora u Beogradu i onlajn, a sva festivalska događanja biće u potpunosti organizovana u skladu sa merama suzbijanja Covid-19.

„U ovom izdanju ćemo predstaviti 107 filmova u 16 programskih celina. Ponosan sam na činjenicu da i ove godine imamo projekcije na otvorenom. Takođe se jako radujem projekciji video dnevnika Nelsona Salivena, za koga mnogi kažu da je prvi vlogger u istoriji, čovek koji je anticipirao selfi još osamdesetih godina prošlog veka“, rekao je Marko Grba Singh, umetnički direktor festivala.

Dodao je da će publika moći još da vidi i retrospektivu dokumentaraca portugalskog velikana Pedra Košte, kao i da će posebnu pažnju publike privući ostvarenje iz Kine u kojem se opisuje oporavak grada Vuhana posle prvog naleta pandemije.

Beldoks će biti održan na otvorenom u amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije, ali i na terasi Art bioskopa Kolarac.

Posetiocima Beldoksa na raspolaganju će biti i sale partnera Festivala – Jugoslovenske kinoteke, Doma omladine Beograda, Dvorane kulturnog centra Beograda, Muzeja savremene umetnosti Beograda, Centra za kulturu Vlada Divljan i bioskopa Balkan – u kojima će moći da uživaju u najboljim svetskim dokumentarcima novije produkcije.

„Mislim da ove godine imamo jednu od najjačih i kreativno najavanturističkijih selekcija do danas, i ponosan sam što smo u mogućnosti da prikažemo program koji je ovoliko beskompromisan i smeo. Drago mi je što ćemo i ove godine i mimo retrospektiva prikazati srpske premijere velikih dokumentaraca iz godina kada dokumentarni film nije imao toliko prostora u srpskim bioskopima“, rekao je Igor Stanojević, selektor Beldocsa.

Prema njegovim rečima u srpskom takmičarskom programu nalazi se sedam filmova, koji su nam svake godine inspiracija i znak da je i u oskudnim okolnostima moguće napraviti značajna dela.

Biće prisutno više od 30 autora dokumentarnih filmova koji učestvuju u programima Beldocs in Progreš, Serbian Docs in Progreš, Beldocs Academy i Documentaries for Kids & Youth, koji predstavljaju i Zapadni Balkan, ali i šire geografsko područje od baltičkih država do Ukrajine i Gruzije.

„Drago nam je što vidimo da su se neki od projekata koji su prethodnih godina učestvovali u programu Beldocs Industry sada vratili na Beldocs kao gotovi filmovi, među kojima su i sva ostvarenja iz selekcije Ukrajina u fokusu“, izjavila je Mara Prohaska Marković, direktorka Beldocs festivala.

Kako kaže dokumentaristi iz Srbije i inostranstva su naročito dobrodošli da se priključe panelima 13. septembra koji se fokusiraju na promene u ponašanju publike i nove načine gledanja filmova, kao i prodajne i distribucijske strategije koje prate te promene.

Ovogodišnji specijalni program Beldoks festivala biće posvećen mentalnom zdravlju, a u selekciji pod naslovom eleMental biće prikazano pet internacionalnih ostvarenja.

Film koji će otvoriti festival „Fejt i Eliot“ je intimni dokumentarac koji prati ljubav i odnos dvoje muzičara, britanske harmonikašice Fejt Eliot i romskog violiniste Branka Ristića.

Ristić napominje da je Fejt došla u Valjevo da uči srpski jezik i da su se nakon toga upoznali, aloi i da je bilo momenata kada mu je bilo neprijatno na snimanju jer se osećao kao glumac.

„Fejt i ja nikada nismo krili našu ljubav i ona mi je mnogo pomogla da odagnam brojne predrasude o svetu u koji nisam kročio dok ona nije predložila da idemo u Veliku Britaniju“, kazao je Ristić i dodao je imao priliku da nastupa po različitim važnim mestima u Engleskoj.

„Imam dijabetis i moja porodica nije bila za ideju da krenem u beli svet, ali ljubav je jača od svega i eto nas i dan danas smo srećni“, kazao je Ristić.

Fejt Eliot napominje da je uvek bila otvorena za upoznavanje novih kultura i da nije slutila da će u okolini Valjeva pronaći ljubav.

„Nedavno je Branko dobio papire za nesmetan život i rad u Velikoj Britaniji i bili smo mnogo srećni. Film je nastajao 6 godina i pokazuje kroz šta smo sve prolazili u ljubavi i običnom, svakodnevnom životu“, istakla je Eliot.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.