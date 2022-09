Film o Vitni Hjuston krajem godine u domaćim bioskopima

BEOGRAD – Uzbudljiva i energičnu priča o životu i karijeri Vitni Hjuston publika u Srbiji imaće prilike da vidi krajem godine kada u bioskpe stiže film „I Wanna Dance With Somebody: Film o Vitni Hjuston“ za koji je objavljen trejler.

U trejleru su prikazani počeci saradnje sa muzičkim producentom Klajvom Dejvisom i najupečatljiviji koncerti.

Kao šlag na tortu, u film je stavljeno i Vitnino spektakularno izvođenje američke himne na Super Bowlu XXV 1991. godine, pred više od 70 hiljada posetilaca.

U biografskoj drami „I Wanna Dance With Somebody: Film o Vitni Hjuston“ lik Vitni Hjuston tumači Naomi Eki (Star Wars: The Rise of Skywalker, Lady Macbeth), Stenli Tuči (Spotlight, The Lovely Bones) glumi muzičkog producenta Klajva Dejvisa (Spotlight, The Lovely Bones), a Tamara Tuni (Flight, The Devil’s Advocate) blista u ulozi Vitnine majke Cisi. U ostalim ulogama pojavljuju se Klark Peters, Nafesa Vilijams i Ašton Sanders.

Režiju filma potpisuje Kasi Lemons (Harriet, Eve’s Bayou, Talk to Me), dok je na scenariju radio Entoni Mekarten, inače 4 puta nominovan za nagradu Oskar i scenarista filma Bohemian Rhapsody.

Ostvarenje „I Wanna Dance With Somebody: Film o Vitni Hjuston“ predstavlja više od obične biografije.

Film o Vitni Hjuston kroz radost i emocije slavi život i muziku jedne od najvećih muzičkih zvezda svih vremena.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.