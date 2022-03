Film Olivera Stouna u predstojecem Beldoksu (11. -18. maja)

BEOGRAD – Jubilarni, 15. „Beldocs“ festival biće održan od 11. do 18. maja u Beogradu, na kome će se u 12 programskih celina, premijerno u Srbiji, prikazati više od 100 najboljih dokumentarnih filmova današnjice, saopštila je direkcija festivala.

Direktorka Beldocs festivala Mara Prohaska Marković, istakla je da je veoma ponosna da su u timu za 15 godina kontinuirano rasli kao festival i organizacija.

„Ove godine, želimo posebno da privučemo novu publiku, jer znamo da uzbuđenje i strast ka smelim, autentičnim i kreativnim filmovima koje delimo, može da bude inspirativno za mnoge ljude. Imajući u vidu da je, žanrovski gledano, dokumentarni film jedan od najbrže rastućih u produkcionom smislu, sigurni smo da ćemo ponuditi jedinstveno festivalsko iskustvo“, izjavila je Prohaska Marković, direktorka jednog od vodećih festivala dokumentarnog filma u ovom delu Evrope.

Umetnički direktor Beldocs festivala – reditelj Marko Grba Singh, napominje da su u ekipi organizacije posvećeni pronalaženju najboljih aktuelnih filmova, novim medijima i tehnologijama, upoznavanju sa vrhunskim autorima, umrežavanju filmskih stručnjaka, razvoju novih filmova.

„Želimo da, razvijanjem novih filmskih stvaralaca i autorskih izraza, utičemo na budućnost i da napravimo razliku u našem društvu. Radujemo se predstojećem jubilarnom Beldocs festivalu, koji je jedinstvena prilika da se premijerno u našoj zemlji pogledaju najbolji dokumentarci iz celog sveta“, izjavio je Marko Grba Singh.

Iz direkcije otrkivaju da je pokrenuta nova, regionalna Vod (Video on demand) platforma “Beldocs + ” na kojoj su dostupni dokumentarni filmovi sa ranijih izdanja festival putem sajta .

Poziv za prijave projekata filmskih reditelja otvoren je do sutra, 15. marta.

U okviru „Industry“ aktivnosti biće održan „Beldocs in Progreš” – radionica i tkz. Pitć, „Beldocs Kids&Youth“ – radionica za razvoj projekata namenjenih mladima.

Biće realizovana i “XR akademija”, trodnevna radionica za razvoj projekata iz 13 zemalja, nakon kojih se dodeljuju novčane nagrade za filmske projekte za razvoj budućih filmova i organizuju sastanci sa predstavnicima fondova, televizija, VoD platformi, producentskih kuća.

Od filmova na festivalu, direkcija izdvaja dokumentarac „JFK Revisited: Through The Looking Glaš“ u režiji čuvenog Olivera Stouna.

Film prati istragu ubistva američkog predsednika Džona Kenedija i iznosi mnoga dokumenta i svedočanstva koja potvrđuju da iza ubistva Kenedija stoji američka obaveštajna služba, CIA.

Američki reditelj se ovom tematikom bavio i u izvanrednom tročasovnom igranom filmu “JFK” (1991) od pre više od 30 godina, gde je glavni glumac bio Kevin Kostner.

Takođe preporučuju i dva filma ukrajinskog reditelja Sergeja Loznice: “Babi Jar.Kontekst” i “Gospodin Landsbergis”.

Prvi film prati nacistički masakr 30 hiljada Jevreja tokom samo tri dana septembra 1941, dok je drugo ostvarenje o “pevajućoj revoluciji” u Litvaniji na putu ka nezavisnosti od Sovjetskog Saveza i njenom glavnom protagonisti Vitautasu Landsbergisu.

Naslov „Zidovi puni snova“ u režiji Ameli van Elmt i Maje Diverdije, prikazuje završetak dugog luksuznog renoviranja legendarnog hotela „Čelsi“, čuvene oaze kontrakulture ’60-tih godina 20. veka i raja za poznate umetnike – Pati Smit, Dženis Džoplin i druge.

Beldocs se održava svake godine tokom maja u Beogradu, uz podršku Evropske unije, kroz program „Kreativna Evropa“, potprogram MEDIA.

Osnovan je 2008. godine, podeljen u 12 programskih celina, sa 100 premijernih projekcija na svakom izdanju, tokom osam dana trajanja festivala, koji se prikaziju na više od 7 lokacija, a dodeljuje se šest nagrada u četiri takmičarska programa.

(Tanjug)

