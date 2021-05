Film “Prolećna pesma” snimljen u tri grada i dve države

BEOGRAD – Melodrama snimljena u crno beloj tehnici “Prolećna pesma” Natalije Avramović imaće premijeru večeras na 49. FEST-u i sutradan još jednu projekciju u Velikoj sali Doma omladine Beograda, najavila je ekipa filma.

Kako je navela rediteljka debitant, film od 72 minuta je snimljen za svega devet dana, u tri grada i dve države – Beogradu, Kragujevcu i na Adi Bojani.

“Samo pisanje scenarija je bilo jako katarzično i ono me je oslobodilo svih emocija koje sam imala u prethodnom periodu. Znala sam da ovaj film treba da snimim što pre, dok je sve to još uvek živo, stvarno i sveže u meni”, objasnila je rediteljka Avramović.

Osnovala je producentsku kuću 2019. godine kada je i počela sa snimanjem filma, čiji je i scenario napisala sa koleginicom Ljubinkom Stojanović.

“Tempo snimanja je bio veoma naporan, ali ja sam verovala u ovaj film i priču, i sa puno entuzijazma sam radila sve što je trebalo da se uradi”, istakla je Avramović.

“Prolećna pesma” donosi junakinju Petru, na neki način alter ego režiserke Avramović, jer i ona je u filmu mlada rediteljka, samohrana majka, koja pokušava da normalizuje svoj život posle razvoda.

Sprema se da snimi film o pesnikinji Desanki Maksimović.

Ipak, iznenadna smrt oca uzburka u njoj osećanja kojih nije bila svesna. Biva pozvana na proslavu 15 godina mature u rodnom gradu, a njena najbolja prijateljica se venčava na Adi Bojani.

Pošto se veže za izvesnog Vuka, njen život postaje emotivno veoma haotičan.

Danica Maksimović brani svoj lik u filmu za koji kaže da ne postoji majka koja ne voli svoje dete, već može samo da tako izgleda.

“Rediteljka je od samog starta bila savršeno spremna, sve vreme je tačno znala šta želi i tu nije bilo greške, nikad nismo lutali”, otkrila je Maksimović.

Antologijska glumica je bila zatečena šta je sve rediteljka od nje tražila da radi, što nije nimalo očekivala da će se desiti, ali joj se to i svidelo.

“Autorka je imala životnu dramu koju je želela da ispriča na filmu, imala je dovoljno snage i umeća da tako nešto uspešno realizuje. Volim što su u ovom filmu sve mlade devojke iza kamere – rediteljka, scenaristkinja, montažerka, i što nisu odstupale od svoje ideje šta žele od ovog filma”, navela je glumica.

Maksimović je ove godine aktuelna sa filmom “Jedini izlaz” koji je imao zavidnu gledanost u bioskopima, čak 70.000, a sada je još u toku gledana TV serija (RTS 1) po tom filmu.

Ona i tom napetom psihološkom trileru igra majku, ali na neki drugi način, a za “Prolećnu pesmu” umetnica kaže da dugo nije imala tako lepo iskustvo, gde je sve vreme vladala neverovatna pozitivna energija i sinergija među glumcima i celom ekipom.

Mladi glumac na početku karijere Milan Kolak tumači brata junakinje Petre, sa kojim ona nije baš bliska, niti se slažu.

„Film je rađen iz ženskog ugla, dakle iz vizure glavne junakinje. Moj karakter njenog brata je na neki način antipod Petri, koji dolazi iz nerazumevanja, jer nije pronašao zajednički jezik sa njom”, otkriva Kolak.

“Bilo mi je to zaista neobično i neverovatno, da tako bliske osobe kao što su rođeni brat i sestra ne mogu da nađu zajednički jezik. Ali i to se dešava, sve je to život. Od početka je sve bilo u glavi rediteljke i ovo je istovremeno njena lična, a opet i veoma univerzalna priča”, kaže glumac.

On smatra da film predstavlja idealan primer kako jedna ideja koja dugo tinja u čoveku može naći svoj put ka realizaciji tako lako i brzo, što mu je bilo nezamislivo.

Osim dvoje prisutnih glumaca, u filmu igraju i Mihaela Stamenković, Ivan Đorđević Džudi, Đorđe Đoković, Svetozar Cvetković, Ana Mandić, Gavrilo Avramović, Dušan Stanikić Miloš Milovanović, Radovan Vujović.

Natalija Avramović je rođena 1983. u Kruševcu, a odrastala je u Kragujevcu, gde je i snimala film iz tog razloga jer joj je grad blizak.

Diplomirala je na Akademiji umetnosti, na odseku za filmsku i TV režiju u Beogradu.

U stalnom je radnom odnosu u “Filmskim novostima”, a kao reditelj, scenarista i montažer potpisala je 15 dugometražnih dokumentarnih filmova.

“Prolećna pesma” će uskoro krenuti u redovan bioskopskli život i festivale zahvaljujući distributerskoj kući “Fame Solutions” iz Beograda.

