Filmska muzika kvarteta “Habanera” u Istorijskom muzeju

BEOGRAD – Gudački ženski kvartet “Habanera” večeras je održao koncert pop hitova, kao i tema iz popularnih svetskih i domaćih filmova i TV serija, u Galeriji Istorijskog muzeja Srbije, u okviru druge sezone ciklusa „Muzikom kroz muzej”.

Program je realizovan i kao deo manifestacije „Dani evropske baštine 2021” koja tradicionalno traje do sredine oktobra i obuhvata niz besplatnih sadržaja u ovom muzeju i drugim ustanovama kulture.

Poznati kvartet „Habanera” čine Milica Grujić, čelistkinja, Miljana Praščević, violistkinja i violinistkinje Šerin Radeski i Nina Birač.

Upravo umetnica na violončelu Grujić jedina se obratila publici i istakla da će repertoar večeri biti sigurno za mnoge iznenađenje, jer je neobičan za jedan gudački kvartet, od koga se očekuje da svira pretežno klasičnu muziku.

Ipak, kako je dodala, za sve one koji ih znaju i prate njihov rad, sasvim je očekivano da interpretiraju popularnu savremenu muziku.

Koncert je krenuo sa veoma popularnom kompozicijom „Game of Thrones” (2011) za čuvenu brutalnu TV seriju – “Igra prestola” (2011-2019), koju je ceo svet obožavao, kao i serijal romana Džordža R. R. Martina. Odmah je ovaj ženski kvartet naišao na odobravanje nakon te numere, jer je i u publici bilo fanova ovog književnog i televizijskog fenomena.

Odmah sledi instrumentalna verzija hit pesme „Shallow” (2018) za poznati film “Zvezda je rođena” (rimejk antologijskog ostvarenja istog naslova), koju su pevali Lejdi Gaga i glumac Bredli Kuper.

Tu već postaje neobično da kreću kompozicije bez vokala, a svi su navikli da u originalu uživaju u glasovima svojih favorita, što važi za modernu zvezdu Eda Širana i njegov hit „Shape of You” (2017) ili pravi klasici – „I Will Survive” (1978) Glorije Gejnor, “Hit the Road Jack” (1962) legende Reja Čarlsa. Četiri umetničke dame su mudro osmislile set listu gde su sproveli auditorijum na jedno svetsko muzičko putovanje za 60 minuta, u kome su pravili zanimljiv koktel filmskih melodija, pop i rok hitova američke i britanske scene modernog i starog kova, da bi uključili i domaću kulturnu baštinu.

Čak su se dotakli i argentinskog kompozitora Astora Pjacole i njegovog sjajnog dela “Libertango” (1972), a ceo svet tokom 2021. slavi 100 godina od njegovog rođenja (1921-1992).

Domaći autori su naravno zastupljeni u dobroj meri – „Flojd” (1979) – pevao Dado Topić na muziku nedavno preminulog kompozitora Zorana Simjanovića za film “Nacionalna klasa”, numera „Samo malo” (2010) – slovenački muzičar Magnifico za film i TV seriju “Montevideo”, kao i „Čamac na Tisi” (1955), čuveni šlager autora Darka Kraljića.

Glumica Olivera Marković i njen kolega Dušan Jakšić bili su prvi par koji je pevao ovu pesmu, a kasnije čuvena Lola Novaković u duetu sa Draganom Antićem, i nakon nje – grupa “Legende”, Zvonko Bogdan, sastav “Šinobusi”, “Del arno bend”.

Specifičnost svih koncerata u okviru ciklusa „Muzikom kroz muzej” je i izvođenje po jedne numere iznenađenja od srpskih kompozitora iz muzičke arhivske građe Istorijskog muzeja Srbije.

Ove večeri to je bilo “Beogradsko kolo” na oduševljenje svih prisutnih.

Kralj fank muzike Džejms Braun i njegov hit “I Feel Good” (1964) odlično se uklopio u repertoar, a rok grmljavina „Smoke on the Water” (1972) britanske hard rok grupe “Deep Purple” je veoma neobična u izvedbama violina, čela i viole, što važi i za slavni bend “Vaya Con Dios” i pesmu „Nah nah nah” (1990).

Da bi se približili i mlađoj publici, kvartet “Habanera” je priredio i set ultimativnih pop hitova kao što je pobednik Evrovizije 2021 – sastav “Maleskin” i hit “Zitti e buoni”, ali i „Bad Guy” (2019) slavne Bili Eliš ili „Senorita” (2019) – Šon Mendes i Kamila Kabeljo.

Iako je u programu najavljeno, ipak “Habanera” nije odsvirala još dve pesme prema planu – „Smooth Criminal” (1987) Majkla Džeksona, ni „El tango de Roxanne” iz filmskog mjuzikla “Mulen Ruž” (2001). Možda je baš to malo nedostajalo, da kvartet kompletira veče od sat vremena kao presek modernog i klasičnog, za ukus šire populacije.

Za sve oni koji nisu bili u prilici da pogledaju uživo ovaj besplatan koncert, u organizaciji “Unica Art” i samog Muzeja, to mogu učiniti onlajn na YouTube kanalu i Facebook strani Istorijskog muzeja Srbije već sutradan od 19 časova.

Takođe, na YouTube platformi se nalaze i snimci svih koncerata realizovanih tokom prve sezone ciklusa „Muzikom kroz muzej”.

Kvartet Habanera beleži saradnju sa slavnim muzičarima – Marija Šerifović, gitarista Zlatko Manojlović, Zdravko Čolić, Bojan Marović, Aleksandar Sedlar, Sergej Ćetković i drugi, a i deo su muzičke predstave „Svetlosti pozornice“ (2021) na sceni Opere i teatra „Madlenianum“.

Tamo nastupaju sa solo pevačima i glumcima – Branislavom Podrumac, Minom Gligorić, Dušanom Svilarom i Dimitrijem Cincar Kostićem gde izvode operske arije, numere iz filmova i mjuzikala.

