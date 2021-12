SUBOTICA – Filmski ciklus „Iz istorije vojvođanske kinematografije“, posvećen filmskom stvaralaštvu u Vojvodini, biće održan u svom trećem izdanju od 16. do 19. decembra u bioskopu „Abazia“ na Paliću.

Ove godine program je posvećen stvaralaštvu svestranog umetnika Borislava Šajtinca (78), a 18. decembra u okviru pratećeg programa biće držan koncert popularnog pank rok benda “Atheist Rap”, koji postoji duže od 30 godina.

Projekcija pet antologijskih ostvarenja Šajtinca, filmskog reditelja, animatora, karikaturiste i strip-crtača, biće upriličena u izložbenom salonu bioskopa “Abazia” tokom četiri dana filmskog programa.

Njegovi animirani filmovi će se emitovati neprekidno tokom četiri dana od 19 do 22 časa, ukupnog trajanja 42 minuta.

Film koji otvara ciklus ove godine jeste ostvarenje „Nije ptica sve što leti“(1970), što je prvi je film koji je Borislav Šajtinac potpisao kao soptvenu produkciju.

Drama opisuje patnje glavnog lika, koji pokušava da renovira kuću, ali ga konstantno muči, napada i pritiska monstruozna ptica.

Priča je metafora za sovjetsku invaziju na Čehoslovačku 1968. godine, i bio je meta ozbiljne kritike na filmskom festivalu Oberhauzen u Nemačkoj 1970. godine, posebno upućenih od režisera iz komunističkih zemalja Južne Amerike.

Ipak, film je nagrađivan u Bilbau (Španija), Lokarnu (Švajcarska), Čikagu (SAD), osvojio je Gran pri u Anesiju (Francuska) 1971. godine i tri odlikovanja iz Oberhauzena.

„Nije ptica sve što leti“ je deo animiranog opusa Borislava Šajtinca, karikaturiste čija ikonografija balansira na granici realnog, grafičara – usamljenika koji je uz pomoć prilično ograničene tehnologije, na ekranu izgradio svoju bogatu „zemlju crnih čuda“.

Uz film „Nije ptica sve što leti”, biće prikazani i njegovi naslovi „Iskušenje“ i „Nevesta“ iz 1971, „Don Kihot“ i „Trijumf“ iz 1972.godine.

U okviru pratećeg programa u subotu, 18. decembra u 21 sat imaće koncert bend “Atheist Rap”, osnovan davne 1989. godine u Novom Sadu.

Pravu afirmaciju su doživeli debi albumom “Maori i Crni Gonzales”(1993).

Pesma “Wartburg limuzina” ih “dovozi” na vrh svih top lista na kojima je bila emitovana.

Od samoga početka svog rada bili su izrazito anti-ratno nastrojeni, a i danas se istrajno bore protiv mržnje, uz sarkastični humor koji je univerzalno potreban na ovim prostorima.

Često nastupaju po mnogim festivalima Srbije (Beer fest, Arsenal fest, Exit), tako da Atheist Rap već godinama puni klubove, sale i hale u zemlji i po regionu.

Ciklus “Iz istorije vojvođanske kinematografije” nastao je 2019. godine u želji da publici predstavi najznačajnije filmove vojvođanske i jugoslovenske filmske scene, u produkciji “Neoplanta filma”.

Ostavština ove producentske kuće kao najproduktivnije i najuspešnije filmske kuće u Vojvodini u periodu od 1966. do 1986. godine, zapravo je centralni deo ovog projekta.

Tokom svog poslovanja, “Neoplanta film” snimila je više od 200 filmova, od kojih 13 dugometražnih igranih i 173 dokumentarna, kratka i animirana filma.

Među tim delima su projekti nekih od najvažnijih filmskih stvaralaca jugoslovenske kinematografije – Dušana Makavejeva, Želimira Žilnika, Branka Bauera, Miroslava Antića, Veljka Bulajića, Karpa Aćimovića Godine i drugih autora.

U galerijskom prostoru bioskopa „Abazia“ biće izložena i zbirka filmskih plakata najznačajnijih ostvarenja Neoplanta filma.

Program „Iz istorije vojvođanske kinematografije“ se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti Vojvodine.

Ulaz na sve projekcije i izložbu plakata je slobodan, a ulaznice za koncert grupe Atheist Rap je simboličan, moguć samo uz važeći Zeleni sertifikat.

