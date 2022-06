„Five Finger Death Punć”premijerno u Srbiji 2. jula

BEOGRAD – Američki bend „Five Finger Death Punć”, jedna od trenutno najpopularnijih hevi metal grupa u svetu, prvi put u karijeri će održati koncert u Beogradu, 2. jula, na stadionu Tašmajdan.

Beograd je jedini grad u regionu gde će grupa nastupiti u okviru nove evropske turneje, koja uključuje festivale i arene u skoro 20 gradova u 16 zemalja širom kontinenta.

Koncert će početi u 19.45h nastupom predgrupe „Solence“, poznatog švedskog benda, čija muzika predstavlja mešavinu hard-roka, metala i elektronike.

Tačno u 21.15h na sceni će početi pravi vatromet energije i velika pirotehnička predstava, kakva se može retko videti na nekom koncertu.Five Finger Death Punć

Pesme benda „Five Finger Death Punć“ imaju neverovatnih 7,6 milijardi strimova, a video zapisi više od 3 milijarde pregleda. Na poslednjoj turneji su rasprodali arene širom sveta, tako da je njihovim koncertima prisustvovalo više od milion ljudi.

Do sada su se njihove pesme 12 puta našle na prvom mestu top liste “U.S. Rock radija”, a poslednji u nizu je singl “Darkneš Settles In” (2021).

Od njihovog debi albuma “The Way of the Fist” 2007. godine, bend je izdao šest studijskih albuma koji su dobili zlatni ili platinasti sertifikat od strane RIAA, a dva puta su se našli na vrhu liste Greatest Hits albuma.

Osvojili su prestižnu nagradu “Soldier Appreciation Award” koju dodeljuje Udruženje vojske SAD, a ova čast je dodeljena samo jednom umetniku pre njih – Elvisu Prisliju.

Njihovo najaktuelnije izdanje “F8” bilo je na prvom mestu rok top mejnstrim lista širom sveta – Amerike, Austrije, Australije, Kanade, Finske, Nemačke, Švedske, Švajcarske, Velike Britanije.

