Galerija Matice srpske dobitnik prestižne Disrup nagrade

BEOGRAD: 2. aprila (Tanjug) – Među 60 prijavljenih kandidata u 10 različitih kategorija, na javnoj dodeli nagrada održanoj u četvrtak 1. aprila 2021. godine u onlajn formatu, Galerija Matice srpske proglašena je dobitnikom Disrupt nagrade u kategoriji Kultura i umetnost (potkategorija komunikacija) za projekat Izvanredni u vanrednom, saopštili su organiyatori.

Dispurt nagradu marketing agencije Adam studio dodeljuju renomirani profesionalci iz struke kompanijama, institucijama, agencijama, medijima, nevladinim organizacijama i pojedincima, čiji projekti su se posebno istakli tokom 2020. godine.

Nagradom se ističu i promovišu projekti koji vuku napredak društva i predstavljaju novinu u određenom delu poslovanja, svojom inovativnošću i disraptivnim modelom komunikacije.

Projektom „Izvanredni u vanrednom“ Galerija Matice srpske je predstavila svoje aktivnosti realizovane u izmenjenim okolonostima izazvnim izbijanjem panedemije tokom prethodne godine.

U kategoriji Disrupt inovacije nagrađeni su: Donesi za projekat Uvek u pravom trenutku, Coca Cola HBC Srbija za HoReCa zajednicu, Lasaffre za ePekar, Preventer za Klub književnika, Delta Motors za MINIxŠkrabac, Galenika i Ćapter4 za Zdravo dvadesete, Direct Media za Direct Neuro, Sava osiguranje za eživot, Banca Intesa za Its time for sharing time, Mokrogorska škola menadžmenta za MEMBA 2.0, VIP mobile i Executive Group za VIP virtuelna prodavnica.

U kategoriji Disrupt komunikacije nagrađeni su: Mercator-S za projekat IDEA karavan, Atlantic Grand i Luna TBWA za Hajde da imamo vremena, SuperDot za Wine trekkers, Galerija Matice srpske za Izvanredno u vanrednom, Propulsion i AstraZeneca za Pokret Kiseonik, Hemofarm za Sa nama život pobeđuje, M2Communications i NVO Astra za Paralelna stvarnost – surova realnost, Balkan Tube Space za Balkan Top Star, Banca Intesa za Čajanka četvrtkom u 17h, New Moment New Ideas i Visa za She?s next, GourmAna za Druženje sa GourmAnom, Levi 9 za Interne komunikacije.

Specijalne nagrade – Disrupt Brutal osvojio je Koncern Bambi za projekat Plazma rituali, Disrupt Influence osvojio je Atlantic Grand i Popular Communications za InstaGrand #SamoUživaj, a Disrupt Star osvojio je Mercator-S za IDEA karavan.

„Na Disrupt konkurs se prijavilo 60 vrhunskih kuća koje su tokom 2020. godine uspele da prepoznaju ?ansu za unapređenje i realizuju projekte koji su bili Disrupt u pogledu inovacije ili komunikacije. Svi nagrađeni apsolutno zaslužuju ovu titulu“, izjavila je Mila Zavođa, direktorka agencije ADAM studio, koji organizuje ovaj konkurs.

„Obećali smo da ćemo izdvojiti „rokere“ koji drmaju komunikacijskom scenom, a uspeh prvog Disrupt-a je baš u tome što među projektima imamo sve „pravce“, od alternativaca, preko mejnstrima do jutjub influensera. Uloga predsednice žirija mi je bila velika čast, iz tog razloga Beogradska filharmonija ove godine nije prijavila svoje radove, a saradnja sa ekipom vrsnih profesionalaca bila je inspirativna kao i polemike koje smo pokrenuli. To je veoma važno pogotovo kod konkursa koji se s razlogom naziva Disrupt“, rekla je Jelena Milašinović, PR menadžer Beogradske filharmonije i predsednica žirija Disrupt konkursa.

Stručni žiri, sastavljen od vhunskih profesionalaca iz različitih oblasti, odlučivali su o dobitnicaima.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.