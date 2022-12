Gitarista Brajan Mej postaje vitez

LONDON – Gitarista sastava Kvin Brajan Mej postaje ser Brajan Harold Mej pošto se našao na Počasnoj listi za 2023. godinu, prvoj za vladavine kralja Čarlsa Trećeg.

Muzičar postaje vitez sa naslovom „ser“, čime je pojačan rang njegovom ranijem naslovu CBE („Zapovednik najodličnijeg reda Britanske imperije / Commander of the Most Excellent Order of the British Empire), dobijenom 2005. godine..

„Muzičar, astrofizičar i zastupnik prava životinja. Za usluge u muzici i dobrotvorstvu“, navodi se u odluci koju je saopštila vlada Velike Britanije.

Na Počasnoj listi se nalazi preko hiljade pojedinaca prepoznatih za usluge i dostignuća, a među njima je u čin viteza proizveden multimedijalni umetnik Grejson Peri, odnosno dama olimpijska sedmobojka Deniz Luis.

Niže rangirane naslove OBE (Oficir najodličnijeg reda Britanske imperije / Officer of the Most Excellent Order of the British Empire) dobio je glumac Stiven Grejem, a MBE (Član najodličnijeg reda Britanske imperije / Member of the Most Excellent Order of the British Empire) komičar Frenk Skiner.

Dama Meri Kvant, modna dizajnerka poznata po popularisanju mini suknje šezdesetih je uvrštena u elitni red „Companions of Honour“.

(Tanjug)

