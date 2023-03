Glumačka i autorska ekipa najavila premijeru predstave „Laž“ za 1. april u BDP-u

BEOGRAD: 28. marta (Tanjug) – Predstava „Laž“ prema tekstu Florijana Zelera, u režiji Nikole Ljuce, biće premijerno izvedena u subotu 1. aprila od 19.30h na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, najavila je danas autorska i glumačka ekipa u ovom teatru na Krstu.

Glavne uloge tumače veoma popularni glumci – Miloš Biković, Tamara Krcunović, Miodrag Radonjić i Jelisaveta Orašanin Teodosić.

Prva repriza je 2.4, a tokom aprila „Laž“ će imati čak 14 izvođenja, i kako su otkrili iz ovog teatra na Krstu, svi termini su uveliko rasprodati, i onda komad će u oktobru nastaviti svoj život.

Tako će tokom aprila novu predstavu videte čak 6000 ljudi, što je I očekivano zbog popularnosti samih glumaca u ovom kvartetu.

Razmišljajući na temu koliko ima istine u laži vezano za ovu predstavu I sam komad, reditelj Nikola Ljuca je istakao da je najviše osetio istinu u glumačkoj igri svojih kolega.

„Ovakav stil i pristup glume koji imaju je nešto što se ne igra često u našem pozorištu. Mi smo sve to napravili na poseban zvučni i vizuelni način, tako da će publika imati utisak kao da su voajeri koji gledaju ispred njihovog stana i posmatraju dalje šta se dešava unutra. Tako da naša istina leži u tome“, kaže Nikola Ljuca i podseća da ga svi znaju kao filmskog reditelja, te da je ovo njegova druga pozorišna režija nakon uspešne predstave „Smrt i devojka“ u Bitef teatru od kraja prošle godine.

On kaže da su skoro dan i noć u pozorištu, ima dosta rada na tako zahtevnom komadu, te da je srećan zbog poverenja koje mu je pružila glumačka ekipa.

„Meni je posebno zadovoljstvo što radim dramu koja će siguran sam imati dug vek na sceni i koju će publika voleti jer su ovo teme o kojima se retko priča na ovako iskren i do kraja način. Mislim da će publika na to da reaguje jer znam koliko je nama ovo sve značilo dok smo radili i radimo i dalje, koliko se nas emotivno tiče i koja smo mi sebi pitanja postavili i morali da se otvorimo da bi došli do one prave istine. I divno je da se stvorila takva atmosfera oko predstave da je toliko unapred rasprodata“, zaključio je Ljuca.

Miloš Biković i Tamara Krcunović, Miodrag Radonjić i Jelisaveta Orašanin igraju dva bračna para koja će tokom jedne večeri otkriti mnogo skrivenih istina jedni o drugima. Kroz elemente komedije, uz mnogo obrta, zapleta i raspleta, predstava „Laž“ će, kako tvrdi ekipa, sigurno osvojiti publiku.

Autor Florijan Zeler je uveliko i u svetu popularan po svojim filmovanim komadima „Otac“ i „Sin“ u svojoj režiji, a oba naslova se igraju u pozorištu Atelje 212.

Miloš Biković je primetio da je uvek veoma nezahvalno da se govori o projektu koji je još uvek u procesu, u izgradnji i nije završen.

„Ipak još uvek nismo sigurni kakav je finalni rezultat, a predstava zaživi onda kada uspostavi kontakt sa publikom, to je obostrani, kreativni čin. Ako mogu reći nešto unapred da kažem u vezi predstave koja nije gotova, to je da sam sve svoje kolege video u nekom izdanju u kome nisam do sada i to mi je činilo pravo zadovoljstvo. Mislim da je to dobar pokazatelj da imamo kvalitetan rad i da će biti i takav rezultat na kraju“, ocenio je Biković.

Biković je analizirao ranije da komad „Laž“ počinje kao komedija, i da se dobrim delom tako i tretira, a onda iznenada, sasvim neočekivano prerasta u drugi žanr – veoma ozbiljnu dramu.

Po njemu, komad govori o tome koliko je čovek sposoban da bude iskren, istinit, da bude sve ono što traži ili očekuje od drugih.

Kako je naveo Biković od ranije, ovo je tema na mikroplanu, ali i onda na makroplanu, u pitanju je ozbiljna komedija, ne i tragikomedija, jer ipak nema tragične posledice,

Glumica Tamara Krcunović koja je sa rediteljem Ljucom radila na komadu „Smrt i devojka“ i filmu „V(l)ažnost“ (2016), kaže da je ovaj proceš bio, a i dalje jeste težak.

Ona je objasnila da se ovde od početka glumac hvata za neke stvari koje su mu poznate, i neke glumačke metode koje su potrebne.

„Tako kada smo došli na scenu, sve to smo probali da upotrebimo. Ipak, Nikola Ljuca je od prvog trenutka to pokušavao da nam oduzme. Ta potreba za istinom je nešto što je neophodno u teatru, da se ima sigurnost u sebe, da jesi to to nešto na sceni, a da to ne pokazuješ. Tako ovde u drami “Laž” igramo sa nekom distancom i efektima koji su pojačani u odnosu na život“, rekla je Krcunović i dodala da je ta vrsta ogoljavanja uz minimalna glumačka sredstva veoma teška, kada se ne kriju iza nekih likova, nego pokušavaju da se nekih stvari odreknu i dođu do suštine.

„Ovde ne kitimo ništa, to je zapravo ideja, a koliko ćemo uspeti u tome, pokazaće se u daljim igranjima koji nas čekaju ovog meseca, njih 14, sigurna sam da ćemo sve više verovati da je to moguće“, zaključila je Krcunović.

Jelisaveta Orašanin Teodosić je otkrila da je režija ove predstave veoma svedena i da sada privode probe kraju, mada su još uvek u procesu nastanka.

„Božanstven tekst Florijana Zelera, oskarovca, pun obrta, te se nadam da ćemo opravdati tu njegovu nagradu i da će publika voleti ovu predstavu. Sigurna sam da će publika uživati, i čini mi se da je istina da će se „Laž“ prodavati još mnogo meseci unapred“, istakla je Jelisaveta Orašanin, veoma srećna što se nakon punih pet godina konačno vraća pozorištu, koje joj je nedostajalo, jer živi u Americi.

Glumica je uglavnom jedino igrala u komediji „Hotel 88“ na sceni istoimenog hotela, gde deli pozornicu sa Andrijom Kuzmanovićem/Milanom Marićem, Tamaroim Krcunović i Vladimirom Aleksićem.

Miodrag Radonjić je ocenio da je komad „Laž“ veoma bogat i da pruža razne mogućnosti, i da su za njima tragali, kao i za svoja tumačenja tih likova koje igraju.

„Došli smo do toga da svi naši junaci imaju neku svoju istinu, ali onda dođemo do toga da kada se sudare te različite istine, onda ne možemo da shvatimo kako je neka istina drugačija od prethodne. Najbolje je da se dogovorimo da postoji samo jedna univerzalna istina za sve. Trudili smo se da svaki lik do kraja opravdamo i razumemo, i tako smo došli do toga da igramo neki psihološki realizam“, naveo je Radonjić i izjavio da probe teku fantastično, jako im je zabavno ali i promišljeno spremaju dramu.

„Sjajna je saradnja sa Ljucom i Tamarom, naravno i sa moja dva klasića Milošem i Jelisavetom, na koja sam već navikao. Mislim da će predstava da bude jako zanimljiva publici, puna je neočekivanih preokreta, do samog kraja neće znati šta može da očekuje i šta je poenta cele priče“, zaključio je Miodrag Radonjić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.