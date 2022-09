Glumica Anja Alač kao muzičarka na koncertu u Beogradu

BEOGRAD – Istaknuta mlada glumica Aleksandra Anja Alač večeras je održala prvi samostalni koncert u okviru sastava “Elar” na Letnjoj sceni svog matičnog teatra – Beogradskog dramskog pozorišta, u okviru promocije njenog debi albuma “Nebo”.

Scena BDP Globos Arena iza samog pozorišta na Krstu bila je ispunjena mnogim prijateljima i kolegama talentovane glumice, koja se ove noći premijerno predstavila kao muzičarka, tekstopisac i pevačica.

„Dobro veče i dobro došli na prvu svirku grupe “Elar”. Pesme su u početku pisane kao poezija, a nakon poznanstva sa Borisom Bunjcem tokom rada na jednoj predstavi u BDP, odlučila sam da te pesme pokušam i da otpevam. I tako smo počeli da radimo, krenuli smo da snimamo pesme 2019. i evo sada ove godine smo izdali album. Krećemo upravo od te numere “Neću”, najavila je Alač.

Njena majka, glumica Vesna Čipčić, iz prvog reda je pratila koncert.

Neposredno pre samog početka nastupa, emitovan je video spot za pesmu “Ponovo”, koji je režirao Anjin rođeni brat Ivan Vanja Alač, diplomirani pozorišni reditelj, prisutan u publici.

“Sledeća pesma “Pentimento” je napisana na italijanskom, jer mi je možda negde bilo lakše da pričam na nekom jeziku koji nije deo mog maternjeg govornog područja. Inače italijanski volim, a prvu pesmu koju sam naučila da pevam kao sasvim mala bila je “Volare” Domenika Modunja”, otkrila je Alač.

Alač je citirala i pesnika Miroslava Miku Antića sa stihom “Pesma je prvi korak preko rubova samoće”, da bi definisala kako u dubini svoje duše ona doživljava poeziju.

Anja u atraktivnom zelenom kompletu odela je sve vreme imala veoma efektnu komunikaciju sa publikom, odnosno, nije dozvoljavala da koncert bude prožet samo muzikom, već je pripovedala o svakoj pesmi nešto zanimljivo, kao domaćica večeri koja vodi publiku detaljno kroz svoje umetničko delo – kompletan muzički album.

Na neki način ovo je bila i njena monodrama, odnosno muzičko-scensko delo.

“Ponekad zaboravim da dišem, dok pevam, onda me je Boris prekidao na snimanju i kucao mi uvek preko stakla, dok ja pevam u gluvoj sobi. Tek tada shvatim da treba da dišem. Zato ću sada napraviti malu pauzu da bih disala”, kazala je Anja.

Objasnila je da njen album je zapravo veoma eklektičan, tačnije, ne voli da ga žanrovski definiše, već kaže da tu ima elemenata klasike, džeza, provlači se atmosfera audio-filmske muzike, i dopada joj se što je u pitanju koktel više stilova.

Ona je ocenila da muzika predstavlja univerzalni jezik, te iako ona peva na srpskom jeziku, obraća se celom svetu, i da muzika spaja sve ljude, i u njoj su svi zajedno.

“Zahvalna sam mom Beogradskom dramskom pozorištu što mi je omogućio ovaj koncert, mami, tati koji nije tu ali neka zna da sam poslušala tvoj savet da pričam između pesama, što upravo činim. Nisam dobila Oskara, ali evo da kažem još nešto”, kazala ja se Alač.

“Najviše sam zahvalna mom sinu Alekseju i mužu Andreju, vi ste mi najveća inspiracija”, emotivno je izjavila muzičarka i glumica nakon čega je usledio ogroman aplauz i pesma “San”.

Usledila je numera “Ponovo” koju je Anja sa ponosom otpevala i naglasila da je spot režirao njen brat Ivan Vanja, kao i balada “Tebi”, koju je glumica posvetila nedavno preminuloj bliskoj osobi iz okruženja njene porodice.

Svaka numera dalje je imala svoju ispovest, priču, novu dimenziju, tako da je kompozicija “Suze” zapravo pesma o slobodi, posveta neralizovanim ljubavima je naslov “Idi”, dok je “Utopija” direktna posveta njenom suprugu Andreju.

“Svi su me pitali otkud sad ja kao glumica u muzici, zašto mi je to potrebno, što ja sad pevam. Ja to ovako gledam, ima u muzici i glumi sličnosti, obe umetnosti su scenske. E sad, kada ste glumac, vi onda uvek čekate da vas odaberu za neku ulogu, i stalno zapravo čekate. A u muzici, ja sam tu sada glavna, ja snimam pesme i pevam, kao autor. I želim da stvaram muziku da to podelim sa nekim”, rekla je Alač i privodila koncert kraju uz numere “Magla” i “Ljubav” kao duet sa kolegom Borisom Bunjcem. Naravno, uz veliki aplauz i poziv na bis, nakon svih 11 pesama, sastav “Elar” je ponovo izveo još pesmu upravo tog naziva – “Ponovo” na veliko oduševljenje auditorijuma.

(Tanjug)

