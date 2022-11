Goethe Fest u Beogradu, Novom Sadu i Nišu

BEOGRAD – Jedanaesto izdanje filmskog festivala Goethe Fest, u organizaciji Goethe-Instituta i Kulturnog Centra Beograda, uz podršku ambasade SR Nemačke, održaće se u decembru u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, najavili su organizatori.

Na ovogodišnjem festivalu pod sloganom „Ljubav je nezaustavljiva“ biće prikazano sedam nemačkih savremenih filmskih ostvarenja.

Beogradski program GoetheFEST-a održava se od 8. do 11. decembra u Kulturnom centru Beograda, niški program u Cineplexxu Niš od 10. do 13. decembra, dok će u Novom Sadu program biti održan od 19. do 22. decembra, u Kulturnom centru Novog Sada.

Frank Bauman, direktor Goethe-Instituta Beograd, povodom 11. izdanja festivala je kaže da upravo u ovim teškim vremenima filmovi mogu da budu važniji nego ikad, jer otvaraju prostore za drugačije životne realnosti i osvetljavaju i kritične teme.

„Mogu da daju glas onim ljudima čije prisustvo u našim društvima često ni ne primećujemo. Međutim, filmovi su i poezija. Lojalnost i izdaja, ljubav i smrt, snovi, prijateljstvo, domovina. Prošlost i budućnost: ovih sedam filmova, čija je selektorka kao i ranijih godina Sunčica Šido, pokazuju šta pokreće ljude u celoj Nemačkoj“ kazao je Bauman.

Sunčica Šido, koordinatorka programa kulture Goethe-Instituta, kao specifičnost ovog izdanja ističe da neizvesnost održavanja programa kulture ponovo postaje jedna od gorućih tema.

„Uprkos tome, u blagoj migraciji ka decembru, GoetheFEST nas i ove filmske, još uvek, jeseni vodi kroz različita razdoblja nemačke istorije do istorije današnjice. Češće nego ranije iz ženskog ugla. I pored feminističkih okosnica prethodnih izdanja GoetheFEST-a, ovog puta je u programu zastupljena gotovo polovina rediteljki, dok se reditelji u svojim filmovima bave često eksplicitno feminističkim temama. Iz tog okvira izlazi jedino novi film Andreasa Klajnerta, neizostavan u ovogodišnjoj selekciji smotre nove nemačke filmske produkcije, koji osvaja devet berlinskih Lola“ kaže Šido.

Festival otvara film reditelja Andreasa Klajnerta „Dragi Tomase“, omaž Tomasu Brašu, izuzetno uzbudljivoj stvaralačkoj ličnosti na umetničkoj mapi Istočne i Zapadne Nemačke – pravom anarhisti koji provocira društvo.

Film „Kokon“ Leoni Kripendorf, zajednička je projekcija Merlinke i GoetheFEST-a na ovogodišnjem izdanju, kada se u filmski burnom decembru preklapaju dva partnerska filmska festivala.

Ovaj lezbejski kompleksni coming of age film, o vrelom letu 2018. na Kotbuser Toru u Krojcbergu i prvim ljubavnim iskustvima četrnaestoogodišnje Lore, premijerno prikazan na Berlinalu 2020. u programskoj sekciji Generacija.

U filmu „Jok“, u 15 scena života jednog para, ne radi se, prema reditelju Diteru Brigemanu, ni o čemu, osim o onome što čini život sa ili bez dece, u ili van odnosa.

Film prikazuje cajtgajst miljea urbanih, obrazovanih, liberalnih levičara.

„Svi pričaju o vremenu“, nova i sveša nemačka feministička tragikomedija, debitantski je film i diplomski rad Anike Pinske na Nemačkoj akademiji za film i televiziju u Berlinu.

Precizna i pametna društvena drama o identitetu, poreklu i domu formirana je oko žena različitih generacija, obrazovanja i stilova života.

„AEIOU“, novi film rediteljke Nikolet Krebic sa porukom da je ljubav kao sila prirode nezaustavljiva, još jedan je iz takmičarskog programa Berlinala, i prikazuje ljubavnu priču između šezdesetogodišnje Ane (Sofi Rojs) i momka od 17 godina (Milan Harms).

Ovo je veoma slojevit film, u naznakama, u lekcijama o životu i ljubavi, u čijem centru je ženska požuda protiv društvenih normi.

U filmu „Rabije Kurnaz protiv Džordža Buša“ reditelj Andreas Drezen i scenaristkinja Lajla Štiler uspevaju da stvore politički triler i topao portret jedne temperamentne žene.

Istinita priča o pravu i arbitrarnosti – jer borba majke za sina koga, zbog sumnje na terorizam, muče u Gvantanamu, jeste borba za demokratiju i protokol njenog neuspeha.

Još jedan debitantski film, ostvarenje Olivera Kraha „Devojke iz ruševina: Priča Šarlote Šuman“, teži tome da posleratne godine u Nemačkoj sadržinski i formalno ispriča u novom ključu.

Narativ se vezuje za emancipaciju žena i seksualnu revoluciju, a film se trudi da razbije konvencije naracije i viđenog.

GoetheFEST održava se od 2012. godine i predstavlja presek savremene nemačke kinematografije iz aktuelne godine.

Program je tradicionalno okrenut nagrađivanim i najboljim ostvarenjima sa čuvenog Berlinala, jednog od najznačajnijih svetskih festivala autorskog filma.

(Tanjug)

