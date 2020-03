Gogol Bordello, Yngwie Malmsteen i Inner Circle na Arsenalu

KRAGUJEVAC – Džipsi pank-rok atrakcija Gogol Bordello, gitarista Yngwie Malmsteen i rege bend Inner Circle pridružili su se izvođačima jubilarnog, desetog Arsenal Festa, koji će biti održan od 24. do 27. juna u Kragujevcu.

Arsenal X počinje 24. juna sa hedlajnerima festivala, alternativnim Placebom, dok će se pank-rok bendu Sum 41 na Mejn stejdžu narednog dana pridružiti Gogol Bordello, koji zahvaljujući energičnim živim nastupima odavno uživa glas „globalno najuzbudljivije koncertne atrakcije koja je došla iz Njujorka“ (Billboard) i „svetski najbuntovničkijeg benda uživo“ (Rolling Stone).

„Možda nikad nećete čuti Gogol na radiju i možda mi ne radimo bogat lajt šou, niti fensi turneje. Ali kad Gogol bude izašao na binu znaćete da nas briga za takve stvari. Džipsi pank vatromet stiže pravo iz srca“, poručuje multietnički bend frontmena Eugene Hutza.

Na Gogol Bordello dobro će se nadovezati iduće večeri 26. juna Balkan-ska-pank-rege Dubioza kolektiv i pionir Balkan bita Kiril Džajkovski.

Arsenalov Mejn završne večeri biće pozornica premijernog susreta srpske publike sa svetski čuvenim Šveđaninom Yngwie Malmsteenom, virtuozom koji je tokom četiri decenije karijere, spajajući uticaje kompozitora kakvi su Bah, Paganini i Vivaldi, doprineo rođenju žanra nazvanog neoklasičarski melodični rok.

Nakon alt pop dua Still Corners 26. juna, na Arsenalov Garden stejdž 27. juna dolazi Inner Circle, rege bend sa Jamajke koji je od početnih uspeha sedamdesetih sa singlovima „Mary, Mary“ i „Music Maćine“, kasnije stigao do globalnih hitova „Bad Boys“, „Sweat (A La La La La Long)“ i „Games People Play“.

„Bili smo svuda po svetu. Brazil, Indija, Bejrut, Singapur, Šri Lanka, Azija, Indija…. Za neke je turneja Severna Amerika, Evropa i Japan, ali ne za nas. Ako je na geografskoj karti, stižemo“, kaže gitarista Roger Lewis.

Uskoro će biti saopštena i ostala brojna imena izvođača na Mejn, Garden i Eksploziv di-džej stejdžu Arsenala X.

(Tanjug)