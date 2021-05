Grad Beograd dobija ulicu Dragana Sakana

BEOGRAD – Uoči obeležavanja desetogodišnjice smrti Dragana Sakana, pionira marketinga na Balkanu i začetnika kreativnog mišljenja u Srbiji i regionu, Beograd će dobiti ulicu s njegovim imenom, saopštila je danas njegova porodica.

Novo ime nosiće nekadašnja Lopudska ulica, koja se nalazi u opštini Savski Venac.

Inicijativu o imenovanju ulice po preminulom „marketinškom magu“ pokrenuli su njegovi sinovi, Žarko i Lazar Sakan, a podržali su je brojni sugrađani: umetnici, kulturni radnici, profesori i stručnjaci kao čin priznanja za celu komunikacijsku struku, jer će ovo biti prva ulica nazvana po čoveku iz profesije marketinga.

„Dragan je verovao u kreativnost, ideje i snove. Drago mi je da njegova poslovna i životna filozofija i dalje živi, pravi uspehe, osvaja nagrade i inspirise ljude da veruju u inovacije i kreativnost“, izjavio je Žarko Sakan i zahvalio se Gradu Beogradu, kao i svima koji su podržali ovu inicijativu i ideju.

„Ovim gestom stavljamo ljude koji veruju u kreativnost i snove na mapu Beograda“, kazao je Žarko Sakan.

Njegov brat Lazar ističe da je njihov otac verovao da u Srbiji žive ljudi koji mogu pobeđivati na svetskoj tržišnoj sceni i to dokazao slanjem domaćih kreativaca na svetske festivale, gde su oni i dokazali svoju ravnopravnost, a često i superiornost.

„Saki je uveo jednu profesiju u Srbiju i izveo je u svet. On je otac ne samo jednog zanimanja, nego i pogleda na život i Srbiju“, zaključio je Lazar Sakan.

Dragan Sakan bio je jedan od prvih kreativnih direktora u istočnoj i srednjoj Evropi i osnivač marketinške agencije „Nju Moment“ („New Moment New Ideas Company“), koja predstavlja jednu od najnagrađivanijih kuća na Balkanu, a koju danas sa uspehom vode njegovi sinovi.

Sakan je bio idejni tvorac i producent mnogih projekata iz raznih oblasti ljudskog duha, a zaslužan je i za uvođenje međunarodnih standarda u marketing i dizajn u Srbiji.

Fokus njegovog delovanja bilo je promovisanje naše kulture u svetu i izlazak Srbije na evropsku i svetsku scenu, kao i uključivanje domaćih strukovnih udruženja u svetsku mrežu i organizacija internacionalnih manifestacija.

Tako su, između ostalog, nastali „Art Director Club Srbija“, koji postaje član evropske mreže, „BeogrAD festival“, multimedijalni časopis „Nju Moment“, festival Ideas Campus Piran, promocija Narodnog muzeja, Savet za novo mišljenje, predstavljanje srpske arhitekure na bijenalu u Venciji i nastup Srbije na Evroviziji.

O Draganu Sakanu pisano je u knjigama „Kako smo uspjeli: 13 legendi jugoslovenskog biznisa“, „Najsvetliji duhovi Srbije, „Kultni likovi Beograda“ i „Ko je ko u Srbiji“, a on sam autor je 3 knjige: „Pretty Woman“, „New Communication“ i „New Idea Woman – My Profešion is Dragan Sakan“.

Američki časopis „Advertising Age“ opisao je Sakana kao „gotovo mitsku figuru, čoveka koji je transformisao propagandu u advertajzing u regionu“

Bio je kreativni direktor Agencije godine nove Evrope i ambasador srpske kreativnosti 2008. godine.

(Tanjug)

