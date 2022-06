Građanin: Oživljavam dva lika u filmu „Ne igraj na Engleze“

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je glumica Isidora Građanin koja je govorila o svojim ulogama u filmovima „Ne igraj na Engleze“ i predstojećem „Zalivu“.

Građanin je ocenila da je film „Ne igraj na Engleze“ primer „fantastično odrađenog dramskog teksta“ zato što vidimo tri lika vezana dugogodišnjim prijateljstvom koje biva narušeno sukobom zbog problema koje su stavljali pod tepih.

Prema njenim rečima, „Ne igraj na Engleze“ je glumački film u kome su likovima koje igraju Marko Živić (1972-2012), Daniel Sič i Ivan Tomić dodati neki novi o kojima se smao pričalo u istoimenoj predstavi.

„Igram dva lika, prvi put u životu. Lik Suzane, žene jednog od glavnih likova, vlasnice automobila u kome se dešava ceo film, koja izdržava supruga. Drugi je Avganistanka koja je u vezi sa pričom lika Marka Živića“, rekla je glumica.

Građanin je istakla da je imala da priliku da igra pred kamerom sa Živićem u njegovom poslednjem filmu.

U „Zalivu“ reditelja Draška Đurovića Građanin je dobila ulogu o kojoj je mogla samo da sanja, pošto je to film epohe smešten u 1914. godinu, a ona je kao „veliki obožavatelj istorije zavolela glumu da bi igrala u istorijskim projektima“.

„To je divna, emotivna, romantična priča. Mislim da nam toga baš fali danas, da se najmanje snimaju neki lepi ljubavni, romantični filmovi. Ovo nije komedija, ovo je drama koja se dešava u Bokokotorskom zalivu. Vrlo emotivna, topla priča koja sadrži ljubavnu i političku tematku“, rekla je glumica.

U filmu jednu od važnih uloga ima Sanja Vejnović iz Zagreba, a Građanin ističe da je u „Zalivu“ imala priliku da sarađuje sa američkom glumicom Marizom Berenson „koja je fantastična, osoba jako intertesantna, najstariji top model“.

Građanin kaže da se u glumi nikad ne koncentriše na sopstvenu lepotu i trudi se da radi najbolje što može, pokazujući trudom, zalaganjem, talentom i napornim radom da zavređuje pažnju producenata, reditelja i publike.

„Kad bi me neko percipirao kao lepoticu smatram da bi to za mene bio plus, da imam još jedan kvalitet koji mogu da ponudim“, istakla je Građanin.

Glumica se od malih nogu bavila raznim spotovima a od pre par godina trenira kik boks.

„Sad sam na maloj pauzi zbog posla. Jedva čekam da se vratim i puno pozdrava za moj kiks boks klub ‘Sinđelić’. Taj sport je fenomenalan zato što je dobro ga znati kao veštinu ali je dobro koncipiran kao trening snage i kondicije“, rekla je Građanin.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.