Grata Garbo na onlajn repertoaru Madlenianuma

BEOGRAD – Opera i teatar Madlenianum nastavljaju s virtuelnim putovanjima i emitovanjem predstava s obzirom da mere zabrane okupljanja u zatvorenom prostoru važe do kraja juna, saopšteno je danas iz te beogradske kuće.

Kako se navodi, do kraja ove nedelje mogu da se vrate ulaznice za predstave koje nisu odigrane u martu i aprilu, i to na blagajni u Muzeju Zepter u Knez Mihailovoj ulici, koja radi od utorka do petka od 10 do 15 časova, a subotom i nedeljom od 10 do 17 časova.

(Tanjug)

