Grupa Ex Revolveri objavila novi album „100% Rokenrol“

BEOGRAD – Grupa Ex Revolveri objavila je album „100% Rokenrol – Top 10 Revolveri / Ex Revolveri 1992-2022“ za diskografsku kuću Multimedia Music, saopštili su producenti.

Album „100% Rokenrol“ se sastoji od 10 odabranih numera Revolvera a kasnije i Ex Revolvera u periodu od 1992. do 2022. godine.

„Na neki način, ovo je proslava 30 godina diskografije grupe“ kaže Vladimir Jakšić Musa i dodaje da ideja bila da se sve te pesme ponovo snime i objave u ujednačenoj produkciji, te da budu bolje prilagođene radio stanicama i digitalnim platformama: „Cilj nam je da ujedinimo i zaokružimo jedan period i proslavimo jubilej zajedno sa našom malobrojnom publikom“.

Ex Revolveri su Vladimir Jakšić Musa (vokal, udaraljke), Dejan Radisavljević Role (gitare), Vladimir Đorđević (gitare), Saša Knežević (klavijature), Vladimir Markoski (bubanj, prateći vokal) i Dejan Matekalo (bas gitara, prateći vokal).

Kao gosti na albumu pojavljuju se i Marina Bošković (prateći vokal), Mića Luković „Ice Cream Man“ (usna harmonika) i Nebojša Brdarić (jermenski duduk i zurla).

Album je u Multimedia studiju snimio Nebojša Brdarić. Produkciju potpisuje Vladimir Jakšić, miks Ćris Mace (Brighton Sound System, Brajton) a mastering Pete Maher (Topfloor Productions, London).

(Tanjug)

