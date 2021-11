Hačatur Almazjan: „Koncert posvećujem Ivanu Tasovcu“

BEOGRAD – Svetski poznati violinista Hačatur Almazjan nastupiće sutra na sceni Kolarčeve zadužbine zajedno sa mladom pijanistkinjom Evom Gevorgjan, violinistom Gračjom Avanesjanom, violistom Adrijenom Buasom i violončelistom Narekom Ahnazarjanom, a kako je rekao za Tanjug, koncert posvećuje nedavno preminulom direktoru Beogradske filharmonije Ivanu Tasovcu.

Oni će nastupiti u okviru „All Stars“ programa BEMUS-a.

„Sutra izvodimo ‘Andante cantabile’, koji je drugi deo iz kvarteta P. I. Čajkovskog. Izabrali smo to delo u znak sećanja na pokojnog Ivana Tasovca… Lično sam ga poznavao i to 15 godina… Upoznali smo se na Kusturičinom prvom Kustendorf festivalu“, otkriva za Tanjug jermenski violinist Almazjan.

Kako Almazjan navodi, i drugi članovi „All Stars“ postave su poznavali Tasovca, tako da se jedino logično činilo da se deo koncerta posveti baš njemu.

Nakon toga, kako je Almazjan otkrio, biće izveden “Osmi kvartet” Dmitrija Šostakoviča, delo koje je posvećeno žrtvama fašizma, i za ovog violinistu ima duboko sentimentalnu vrednost.

Repertoar koncerta takođe čini i „Klavirski kvintet“ Sezara Franka.

Originalnoj „All Stars“ postavi pripadala je gruzijska pijanistkinja Hatja Bunijatišvili, ali kako je ona sprečena da nastupa, zamenila ju je sedamnaestogodišnja ruska pijanistkinja Eva Gevorgjan.

„Zajedno sa CEBEF-om sam na ovom projektu radio 14 meseci, ali sada živimo u jednom ludom vremenu… Mi kao ekipa tri noći nismo spavali, pokušavajući da pronađemo zamenu… Opcije su nam bila najveća imena muzičke scene, ali svi su bili zauzeti, pa sam ja odlučio da pozovem Evu“, navodi Almazjan.

Kako on ističe, pijanistkinja Gevorgjan je već uveliko veoma poznata širokoj publici kao finalistkinja 18. Međunarodnog Šopenovog pijanističkog takmičenja.

„Eva ima samo 17 godina, ali je fenomenalna. Po mom producentskom mišljenju, ona je buduća velika zvezda… Ona ima samo jedan dan da nauči Franka, ovo je za nju veliki izazov i na njoj je velika odgovornost“, ocenio je Almazjan.

Iako trenutna situacija sa pandemijom piše nova pravila, naročito u svetu klasične muzike, Almazjan navodi da je imao tu sreću da, uprkos tome, nastupa.

„Imao sam tu sreću da za celo vreme pandemije nastupam, odnosno tamo gde je to bilo dozvoljeno… U Jermeniji smo imali rasprodat concert, prisustvovalo mu je 1300 ljudi… Svaka zemlja po ovom pitanju ima svoj zakon i mišljenje, ali, na sreću, nisam bio u situaciji da ne sviram“, naveo je Almazjan.

Dodao je da i pored toga nastup na BEMUS-u za njega predstavlja veliku čast, a da su svi muzičari timski uspeli da „spasu“ situaciju.

Kako Almazjan ističe, bila je velika sreća i to što se Nemanja Radulović zadesio u Beogradu i tako uspešno smenio Hatju Bunijatišvili na nastupu na otvaranju BEMUS-a.

Almazjan je takođe izjavio da po pitanju svojih budućih profesionalnih angažovanja „razmišlja malo drugačije“.

„Mogao sam da tokom pandemije sedim i čekam… Bio je to izbor, ili ćeš nešto uraditi ili nećeš. Iskreno ne znam šta će biti nakon ovoga, ali mislim da je tokom pandemije došlo do prirodne selekcije, otpadanja onih koji su možda bili manje zaslužni na različitim scenama“, smatra Almazjan.

Kako kaže, što se klasične muzike tiče, sve će se vratiti tamo gde je i počelo.

„Klasična muzika je u početku bila vrlo ekskluzivna, za mali broj ljudi, i veoma skupa. Mislim da idemo u tom smeru. U Mocartovo i Hajdnovo vreme, klasična muzika se izvodila u salonima i dvorovima kraljeva i kraljica… Mislim da idemo u tom smeru, ali možda to i nije loše… Klasika će ostati onima koji to zaista vole, poštuju i cene, i to je normalno“, zaključio je Almazjan.

(Tanjug)

