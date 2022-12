Hartefakt fondacija otvorila konkurs za pesnike do 11. decembra

BEOGRAD – Hartefakt fondacija kao jedan od partnera na projektu „Poets of Today – Voices of Tomorrow“ ili skraćeno Pot-Vot otvara javni poziv za pesnike i pesnikinje koji traje do ponoći u nedelju 11. decembra.

„Poets of Today – Voices of Tomorrow“ ili skraćeno POT-VOT zajednički je evropski projekat organizacija iz Slovenije (Pionirski dom), Poljske (ARTeria), Mađarske (Pro Progrešione), Finske (Asocijacija finskih centara kulture za decu) i Srbije, koji dovodi poeziju u škole na inovativan način, približavajući je mladima i lokalnim zajednicima.

Projekat traje do marta 2025. godine, a u Srbiji projekat koordinira Hartefakt.

Svi pesnici i pesnikinje angažovani na projektu činiće međunarodni pesnički kolektiv koji će postati nosilac novog metodološkog procesa.

Pedeset pesnika biće pripremljeno za nastupe u školama i umreženo sa srednjoškolskim nastavnicima kako bi mogli da počnu sa redovnom praksom predstavljanja poezije i pesnika u školama.

Najvažniji rezultat ovog procesa biće pedeset poetskih događaja u školama “ „Dani poezije“.

Tokom trajanja projekta, planirani su pesnički događaji, okrugli stolovi i dve konferencije.

Ovim događajima želimo da istaknemo značaj čitanja u školama i vezu između scenske umetnosti i poezije.

Takođe, u planu je objavljivanje dve publikacije: prva publikacija će biti pedagoški alat, a druga publikacija će biti katalog za strane predstavnike sa pesmama pet glavnih projektnih pesnika.

Nastupima u 5 različitih zemalja predstaviće proces rada i potencijal različitih formi večeri poezije na frankfurtskom Sajmu knjiga

Pesnici i pesnikinje koji budu odabrani za učešće na projektu biće u prilici da sarađuju sa timom od četvoro umetnika/ica koji čine Umetnički tim Hartefakta: Radmila Petrović (pesnikinja), Andrej Nosov (pozorišni reditelj), Vanja Ejdus (glumica), Draško Adžić (kompozitor).

(Tanjug)

