Holandska muzicarka Šeron Kovač odrzala koncert u Beogradu

BEOGRAD – Poznata holandska pevačica Šeron Kovač sinoć je drugi put gostovala u Beogradu i svojim koncertom otvorila zimsku sezonu serijala “Musicology Sešions” u klubu Novi BitefArtCafe u Beogradu.

Mlada muzičarka od svega 32 godine, rođena u malom holandskom mestu Barlo, na istom mestu i sutra uveče će održati drugi koncert.

Jedna od senzacija holandske muzičke scene, poznata samo kao Kovacs, pevčica obrijane glave, muzičarka i kantautorka ima glas prave soul umetnice, stvara muziku na engleskom jeziku kako pripovedaju njena dva studijska albuma – “Shades of Black” (2015) i “Ćeap Smell” (2018), a u pripremi je i treći materijal radnog naziva “Ćild of Sin” za 2023. godinu.

Na pozornicu je prvo izašao njen prateći šestočlani bend – gitara, bas gitara, bubanj, truba, prateći vokal, klavijature, a malo kasnije izašla je i Kovač sa specijalnom sivom kapom nalik na one koje su nosili vitezovi davnih vremena.

Koncert je započela pesmom „Bang Bang“ i nastavila sa naslovnom numerom drugog albuma – „Ćeap Smell“ i odmah zagrejala publiku za njen dinamičan i energičan koncert u kome dominira izvanredan vokal.

„Divno je da vas vidim ponovo ovde. Između naših susreta desila nam se svima neka bolest, neka zaraza, taj kovid. Ja sam bila prva koja je dočekala virus kod vas“, obratila se Kovač publici sa imidžom obrijane glave, sličan nekadašnjoj divi Šinejd O’Konor.

Usledile su kompozicije – „Wolf in Ćeap Clothes“, „Oblivion“, „Diggin’ „, „Midnight Medicine“ i očekivano su oduševile masu u prepunom Bitef klubu na Paliluli, jer njen glas zaista osvaja na prvo slušanje.

Kovač lako dotakne svetle i mračne aspekte modernih veza, i u svojim pesmama zapravo ispoveda o divljoj ljubavi i nezdravim romantičnim odnosima, hedonizmu i zavisnosti, svemu što je prati kroz emotivni život poslednjih godina, kada je izgubila muzičke i romantične partnere.

Gradila je novu muzičku porodicu sa producentom Liamom Hoveom, koji je sarađivao sa zvezdama kao što su Adel, Lana Del Rej, Eli Gulding, sastav “Marina and the Diamonds”.

Kovač je u klubu Novi BitefArtCafe održala tri koncerta početkom marta 2020, neposredno pre pandemije i karantina, kada je ceo svet bio zamrznut, na šta je podsetio direktor BitefArtCafe kluba Miša Relić u uvodnom govoru pre koncerta.

Ona je bila i poslednja inostrana muzičarka koja je nastupala u Srbiji pre dugog zatišja.

Tada je imala turneju 2019/2020 po rodnoj Holandiji (Utreht, Hag, Breda, Harlem, Gorningen), došla je i u Rusiju (Moskva), Nemačku (Nirburg), Rumuniju (Bukurešt), Grčku (Atina).

Tokom prvog kovid zatvaranja, Kovač je boravila u Portugaliji radeći na novoj muzici inspirisanoj ovom zemljom.

Sada se nalazi na aktuelnoj turneji gde je 25. septembra nastupala u Tvornicu kulture u Zagrebu, a koncerte je održala u Holandiji, Turskoj (Istanbul), Češkoj (Prag, Brno), Poljskoj (Varšava).

Set lista koncerta večeras uključila je naslove koji zaista ilustruju njenu melodramu intimu ili opsesiju – „Fool Like You“, „Adickted“ (kako je otkrila, ova pesma je posledica ne sjajnog odnosa sa bivšim partnerom).

Najavila je i veoma novu pesmu, nežnu setnu baladu „Fragile“ u bluz maniru, i ovog puta je promenila odevni predmet za glavu i modni detalj je sada bio veliki šešir.

Repertoar je holandska pop soul dama obogatila i sa obradom čuvenog hita „Strange“ glumice i muzičarke Grejs DŽons.

Reč je o pevačici koja je za kratko vreme karijere dostigla neverovatnih 60 miliona YouTube pregleda, veliki broj nagrada i nastupa na značajnim festivalima.

Njen drugi album, „Ćeap Smell“, nazvan po bendu u kom je nastupala pre nego što je postala poznata, definisan je kao “jedan od najiskrenijih i najinspirativnijih future soul albuma čitave decenije”.

Kovač je studirala na “Rock City“ Institututu, stručnoj školi u Ajndhovenu (Holandija) gde je diplomirala 2013, a već naredne godine je radila sa producentom Oskarom Holemanom na snimanju prvog EP-a “My Love”, koji je delimično snimljen na Kubi.

Tokom 2014. svirala je na raznim festivalima među – “North Sea Jaž” i “Lovlands”, osvojila je holandsku “NPO Radio 6 Soul & Jaž” nagradu u kategoriji ‘Najbolji soul i džez talenat’.

Nizale su se pesme sa dva objavljena albuma i trećeg u nastajanju – „Black Spider“, „The Devil You Know“, „Not Scared of Giants“,

„Goldmine“ („ova pesma govori o muzičkoj industriji koja me je prilično uzdigla, a da to nisam ni tražila“, rekla je Kovač).

Sa svoja dva albuma i singlovima skrenula je pažnju raznih zvezda koji su joj pružili podršku, gde beše i pokojna soul pevačica Ejmi Vajnhaus, ali i Robi Vilijams, Širli Bazi, Nina Sajmon, DŽimi Holidej.

Zvaničan deo koncerta Kovač je uz dinamičan ples na bini, predstavljanje celog bends, okončala sa pesmama – „Play Me“, „50 Shades of Black“ i velikim hitom „My Love“.

Publika je želela i očekivala još repertoara uz skandiranje i viku, tako da muzičarka nije ni silazila sa bine, srećna što je zovu natrag.

Na bis Kovač je otpevala njen novi singl “Tutti Frutti Tequila“ – iako zvuči fanki i veselo, ima snažnu poruku o ispijanju emocija, pauziranju i zaboravljanju svega na trenutak.

I naravno za sam kraj, kako i ime kaže, otpevala je nadahnuto – baladu „Final Song“, samo u pratnji klavijature i trube.

Time je Kovač zaokružila koncert od punih sat i po, sa 20 pesama na set listi, i pozvala publiku na svoj drugi nastup večeras.

(Tanjug)

