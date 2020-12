Holivudski film “Čudesna žena 1984” od 24. decembra u bioskopima

BEOGRAD – Jedan od najviše očekivanih američkih filmova ove godine, „Čudesna žena 1984“, konačno će biti na velikom platnu od 24. decembra u svim bioskopima Srbije, a posebno u lancu Cineplexx u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu.

Drugi deo “Čudesne žene” (Wonder Woman) krenuće od četvrtka u redovno prikazivanje, a ulaznice za ovaj blokbaster već su u prodaji na blagajnama svih bioskopa Cineplexx, kao i putem sajta i Cineplexx aplikacije.

Glumica Gal Gadot se vratila ulozi hrabre Amazonke u nastavku velikog DC hita iz 2017. godine koji je postao akcioni film s najvećom zaradom u istoriji koji je režirala žena.

Ista rediteljka stoji i iza ovog nastavka – Peti Dženkins, a za razliku od prvog filma čija je radnja smeštena u vreme Drugog svetskog rata, ovaj deo priče smešten je u osamdesete godine prošlog veka, tačnije 1984, kako i naslov ostvarenja kaže.

Film nije napravljen kao direktan nastavak, već kao potpuno nova verzija „Čudesne žene“.

Ovo je deveti film DC kompanije, a u glavnim ulogama, pored Gal Gadot, igra ponovo Kris Pajn, a uz njih su – Kristen Vig, Pedro Paskal (serije “Narkos”, “Igre prestola”), Koni Nilsen (“Đavolji advokat”) i Robin Rajt (“Forest Gamp”).

Super heroj Čudesna žena pre samostalnog filma o toj heroini, kao lik je bila prisutna u filmovima “Betmen protiv Supermena” i “Liga pravde”, gde su strip junake Betmena i Supermena igrali Ben Aflek i Henri Kavil.

Gal Gadot, koja se proslavila serijalom “Paklene ulice” (Fast & Furious), publika će gledati i u najnovijoj verziji adaptacije romana “Smrt na Nilu” Agate Kristi, u režiji Keneta Brane, koji i tumači detektiva Herkula Poaroa. Takođe, ona će biti i nova filmska – Kleopatra.

U skladu sa novim propisanim merama, svi Cineplexx bioskopi radiće utorkom i sredom u periodu od 15 do 21 sat, u četvrtak i petak od 13 do 21 čas, dok će vikendima blagajne bioskopa biti otvorene od 11 do 21.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.