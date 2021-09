Hulio Boka: „Sjajno je što Srbija ima tako bogatu kulturu“

BEOGRAD – Čuveni argentinski balet majstor Hulio Boka, na poziv Nacionalne fondacije za igru Aje Jung, od danas do 30. septembra će održati međunarodni seminar i master klas u Beogradu za mlade talente, a specijalno za Tanjug ističe da je veoma srećan što je u Srbiji prvi put u životu, i da mu je fascinantno koliko je ovde veoma razvijena kultura i umetnost.

Kako je naveo, polaznicima majstorskog kursa će podeliti sve ono što je iskusio kroz karijeru svih ovih godina i decenija, kao igrač i predavač.

Takođe će im predočiti sve ono što je doživeo sa neverovatnim igračima na sceni po svetu.

“Pokušaću pre svega da ih naučim da pronađu i izgrade svoju ličnost, mislim da je to najvažnije od svega, a onda ćemo lako ići sve ostalo, kao što je usavršavanje igre”, rekao je proslavljeni balet majstor i jedan od najuspešnijih baletskih umetnika na svetu.

Boka smatra da je veliki dar svakog ko može da prenese svoje znanje i iskustvo.

“Želim da im pružim pozitivnu, snažnu energiju, koja će im posebno značiti u ovom teškom i čudnom periodu pandemije. Pokušaću da ih fokusiram na njihovu buduću karijeru“, naveo je on.

Hulio Boka je rođen u Buenos Ajresu, a svoje prve baletske korake je imao već sa četiri godine.

Sigurno je neobično da neko sa tako malo godina već zna i odredi sebi šta će biti kada odraste.

Deda mu je bio iz Italije, oduvek umetnička duša, majka je radila kao učiteljica baleta, i u njegovoj kući umetnost je uvek bila veoma prisutna i važna.

“Majka mi je držala časove baleta u zadnjem delu naše kuće, gde je njen otac, moj deda, izgradio studio igre za nju. U početku mi je to bilo zabavno, tek da se malo igram okolo, baš kad sam imao četiri godine. Ipak, kada sam napunio sedam godina, rekao sam majci da bih voleo time da se bavim. Duboko sam osećao u svojoj duši da želim da budem baletski igrač”, otkrivao je Boka svoje početke karijere u najranijem detinjstvu.

Argentinski baletan je nastavio neprestano da igra na pozornicama širom planete sve do svoje 40. godine kada se povukao sa scene.

Osim što je predavač na majstorskim radionicama od tri dana, baletski prvak će imati 2022. godine značajnu ulogu predsednika žirija prvog međunarodnog baletskog takmičenja u Beogradu, u organizaciji Nacionalne fondacije za igru.

Povodom te buduće manifestacije, kao i master klas radionica, u ponedeljak je velikog umetnika dočekala i ministarka kulture Maja Gojković u prostorijama navedene Fondacije.

Koliko će to biti važan događaj u svetskim razmerama, dovoljno govori i ostatak žirija: prvakinja Boljšoj baleta Anastasija Voločkova, prvak Nacionalnog baleta Kanade – Aleksandar Antonijević i izraelski koreograf Icik Galili.

Naravno, takva rola mu neće biti nova, jer je bio član žirija nagrade “Benois de la Danse” u Rusiji, kao i važnih baletskih takmičenja u Kini, Koreji, SAD, Meksiku.

Baletski prvak imao je priliku da tokom veoma produktivne i uspešne karijere deli svetske pozornice sa velikanima opere kao što je sada pokojna diva Monserat Kabalje ili čuveni španski tenor Plasido Domingo, koji nam je nedavno gostovao na stadionu Tašmajdan.

Kako je raditi sa tim velikanima kada se meša balet i opera, odnosno igra i glasovi?

“Kada je reč o takvim vokalima, saradnja je uvek neverovatna, vanserijska”, priznaje Boka.

“Sa Plasidom Doimingom sam nastupao u Riju de Žaneiru na “Eko festivalu” 1992. godine, naravno bilo je izuzetno, i ne može drugačije sa takvim umetnikom. Sa Kabalje sam deset godina kasnije, 2002. osmislio balet za operu „Henri VIII“ Kamija Sen-Sansa u Teatru Liseo u Barseloni. Inače u Argentini ima dosta poznatih, slavnih dramskih umetnika, glumaca, igrača, i uvek sam želeo da povežem vise umetnosti, veština, kao što je balet I gluma”, analizirao je Boka svestranost u umetničkom izrazu.

Prema njemu, nekada nije dovoljno samo telo, već je potreban i glas, zato je i stvarao predstave na Brodveju, i tamo bio veoma uspešan.

“Smatram da je neophodno da igrač bude kompletan, nikako da ume samo jednu veštinu da izvede. Um mora da mu bude otvoren za apsolutno sve elemente umetnosti”, kaže slavni igrač, čija je intenzivna karijera na sceni trajala neprestano 33 godine, a nastupao je i sa Vašingtonskim orkestrom kao i sa violinistom Isakom Sternom 1988. godine.

U toku je 18. izdanje Beogradskog festivala igre, Hulio Boka je prisutan na 4 dana, stiže uskoro i čuveni koreograf Akram Kan iz Londona, gostuju nam operske zvezde – Elina Garanča, spomenuti Domingo, što znači da se Srbija, i u doba pandemije, otvara ka svetskim zvezdama iz univerzuma baleta, moderne igre ili opere.

“Vidim da mnoge značajne kompanije igre dolaze ovde, što je veoma pohvalno i važno za publiku da gleda različite predstave, stilove, teme. Takođe je odlično i za same igrače da prate ostale produkcije iz sveta, šta je sada aktuelno, koje su nove tendencije. Očigledno je da u vašoj zemlji puno ulažete u kulturu i umetnost, što je zaista sjajno”, pohvalio je našu zemlju Boka.

Bio je zaista spektakularan oproštaj od scene ovog značajnog virtuoza: u decembru 2007. godine nastupio je na glavnom trgu Buenos Ajresa pred neverovatnih – 300 000 ljudi.

Osim toga, u Luna parku, za 5.000 ljubitelja, nastupio je više od 140 puta, a tu je imao premijere većine svojih produkcija.

Verovatno je teško takvoj zvezdi koga voli publika širom sveta, da se jednog dana samo – skloni sa scene, sigurno mu nedostaje ponekad takva karijera. Ipak, on ima drugačije mišljenje.

“Iskreno, ne nedostaje mi baš toliko. Istina, moje telo krene automatski da igra čim vidim neke druge ljude da igraju, mrdam kukovima, povede me muzika, ali što se tiče karijere, zaista vise ne. Veoma sam srećan sa ovim što imam sada, pedagoški posao me sasvim ispunjava. Volim da radim sa studentima, posebno kada vidim da su jako napredovali dok sam im ja bio mentor. To je za mene dovoljan aplauz, kad vidim da sam nekome u tome pomogao”, pun emocija priča argentinska zvezda.

Osvojenim zlatom na petom Međunarodnom baletskom takmičenju u Moskvi (1985), počinje njegova svetska karijera i tada je predložio svom menadžeru takmičenja balet izvede na fudbalskom stadionu.

„I to sam ostvario, odigrao sam balet na više stadiona u Argentini. Tako da nastup pred ogromnim brojem ljudi, koji sam ja doživeo toliko puta u karijeri je izbor umetnika da odluči da li to želi ili ne. Ne shvataju svi balet ozbiljno, mnogima je možda dosadan, pa ih uspava, ali opet, i utakmice umeju biti jako razvučene, koje mogu da uspavaju gledaoce, navijače“, duhovito je istakao Boka.

Poznat je i kao glumac iz čuvenog argentinsko-španskog filma „Tango“ (1998) Karlosa Saure. „Možda bih nastavio da se bavim i glumom, samo kada bi naišla neka zaista izvanredna, posebna ponuda koja se ne odbija. Ipak, trenutno pripremam svoj dokumentarni film. U tom ostvarenju želim da podelim sve ono što do sada nisam delio nisakim, i toliko od mojih filmskih projekata. Najprijatnije se osećam kada se bavim baletom, koga ipak najbolje razumem“, rekao je Boka.

Za sam kraj dotakao se i teme pandemije, gde smatra da bi ljudi trebalo da se više vole i poštuju, da budu zahvalni jedni drugima.

„Nismo znali šta nas je zadesilo. I dalje u celom svetu ne znamo šta nam se dešava i dokle će sve ovo potrajati. Ipak, kada govorim o baletu, osetio sam u komuni baleta da smo sada još više bliski, imamo izražen osaećaj zajedništva mnogo jači nego pre korone. A nadam se da je pandemiji uskoro konačan kraj, jer svi na svetu konačno moramo da ponovo izlazimo i družimo se“, zaključio je slavni argentinski baletan i pedagog Hulio Boka.

(Tanjug)

