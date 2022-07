Igi Azaleja priredila provokativan koncert pred 42.000 ljudi

NOVI SAD – Slavna australijska rep muzičarka Igi Azaleja napravila je pravi spektakl i multimedijalni muzički šou sinoć na otvaranju 22. Exit festivala u Novom Sadu na Glavnoj bini.

Koncert je započela svojim hitom “Work”, inače debi singlom, uz ogromno oduševljenje publike, pretežno tinejdžera i pripadnica lepšeg pola, što i jeste njena glavna ciljna grupa.

Prema procenama organizatora, oko 42.000 ljudi je pratilo njen koncert na Main Stageu, koji je usledio nakon spektakularno dugog vatrometa i otvaranja Exita i koncerta popularne regionalne zvezde Senidah iz Slovenije, čiji je muzički pravac trep negde u sličnom maniru kao Igi Azaleje.

“Dobro veče, ljudi. Verujem da svako od vas ima neke probleme, brige, nedaće, kao i ja, kao svi na svetu. Ali, večeras me baš briga za sve to i vaše nevolje, jer ste ovde došli iz jednog razloga, a to je da se dobro zabavite. Zato neću da čujem da nešto brinete, već hoću da vas vidim kako uživate sa mnom, da se lepo zabavite, i ništa dalje”, poručila je Igi Azaleja publici.

Njeni fanovi iz celog sveta, jer je bilo veoma mnogo stranaca, pratili su dva uzastopna nastupa provokativnih muzičarki koji na različitim stranama sveta stvaraju relativno sličnu muziku u nekim segmentima.

Multitalentovana reperka u protekloj deceniji se probila kao jedno od najvažnijih imena globalno najpopularnijeg muzičkog pravca, koji se ukomponovao i sa hip hop žanrom.

Usledili su hitovi “Sally Walker”, “Spend It”, “Team”, a Azaleja je imala i četiri atraktivne plesačice koje su napravile vizuelni šou.

Sve vreme je Azaleja insistirala na provokativnom nastupu, tako da je izvela „tverkovanje“ da izmami uzdahe muške publike, a ta seksualna konotacija je non stop bila u prvom planu.

Iza ove muzičke senzacije i atrakcije na društvenim mrežama stoji više od 35 miliona ljudi, a među njima su i najveća muzička imena sa kojima je sarađivala poput Britni Spirs, Dženifer Lopez i Ariane Grande.

Pravo Igi Azaleje je Ametist Amelia Keli i ona ima za sobom muzičku karijeru od tek 10 godina, a umetničko ime Igi Azaleja je uzela da bi se bavila muzikom, zbog čega se preselila u SAD iz rodne Australije već sa 16 godina.

Tokom koncerta sinoć na velikom video bimu su se smenjivale njene slike i video radovi, a ona je priredila vrhunski plesačko-muzički šou kako se radi inače u Holivudu i muzičkoj industriji sa one strane okeana.

Set lista je bila ispunjena pesmama koje publika želi da čuje i prati, tako da su devojke, devojčice i momci u masi znali gotovo sve reči tih hitova.

U junu 2014. njeni singlovi „Fancy“ i „Problems“ došli su do prva dva mesta Billboardovih Hot 100, čime je izjednačila rekord koji su držali legendarni The Beatles, na šta je duhovito odgovorila: „Radije bih bila The Rolling Stones“.

Njene pesme i muzički spotovi „Pušy“ and „Two Times“ na YouTube platformi dostigli su vrtoglavu gledanost.

Azaleja je na koncertu napravila presek karijere kroz svoje albume “Ignorant Art” (2011), “The New Clašic” (2014), “In My Defense” (2019) i noviji – “The End of an Era” (2021) i na Exitu je otpevala čak 20 numera kroz skoro 80 minuta dinamične svirke.

Nizala je numere “Black Widow”, “Impošible Is Nothing”, “Started”, “Gođeš”, “Peać Body”, “Kream”, a visoka produkcija svih Exit koncerata podrazumeva više video bimova koji direktno snimaju dešavanja na Main Stageu i na taj način publika iz udaljenih redova svoju miljenicu mogla je gledati na gigantskom platnu.

Izvođenje svake pesme, rep hip hop muzičarka je morala da predstavi kroz “tverkovanje”, koje je demonstrirala u grupi sa svojim devojkama na pozornici i uz to je često ubacivala pomalo vulgarne trenutke erotitske prirode, čime je ostavila nezaboravan utisak skandal majstora i time privukla pažnju publike oba pola.

Publika je uživala uz veliki broj pesama “Is That Right”, “Sex on the Beać”, “Just Wanna”, “Don’t Need Y’all”, “Woke Up (Diamonds)”.

Popularna reperka se odvažila da u svom maniru i aranžmanu obradi numere koleginica sa kojima je sarađivala: “Booty” (original hit od Dženifer Lopez), “Problem” (rimejk pesme Ariane Grande) i “Pretty Girls” prema Britni Spirs.

Pred kraj koncerta Azaleja je izvela i obradu “No Mediocre” od repera T. I, kao i velike hitove “Nights Like This” i posebno – “Fancy”.

I dalje je svaka pesma bila propraćena veoma vrelim provokativnim scenama i time je Azaleja obeležila prvo veče Exit festivala na Main Stage pozornici.

(Tanjug)

