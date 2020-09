Igrana verzija „Mulan“ od 9. septembra u bioskopima

BEOGRAD – Premijera filma američke kompanije Dizni „Mulan“ biće održana u sredu, 9. septembra, u bioskopima Cineplexx BIG Beograd i Cine Grand BIG Rakovica.

Čuvena animirana Diznijeva priča iz davne 1998. godine sada je dobila i svoju epsku, visokobudžetnu igranu verziju kao uzbudljva avantura o kineskoj ratnici Mulan.

Ovaj rimejk delo je rediteljke Niki Karo, koja pripoveda filmsku priču o neustrašivoj mladoj ženi koja zbog ljubavi prema svojoj porodici i državi rizikuje sve i postaje jedna od najvećih ratnika u istoriji Kine.

U ulozi Mulan je Fei Liu, a uz nju igraju zvezda akcionih filmova Džet Li, zatim Gong Li, Džejson Skot Li i drugi.

Zaplet ostvarenja je sledeći: Kineski car šalje dekret u kome piše da svaka porodica mora poslati jednog člana Carskoj vojsci u odbrani zemlje od osvajača, a Hua Mulan, najstarija ćerka proslavljenog ratnika, zameniće svog obolelog oca, prerušena u muškarca, i na svakom koraku suočiće se s novim izazovima.

Osim u studiju, film je sniman i u eksterijeru, a prema rečima rediteljke, vizija je bila da se izrazito epska i emotivna drama ispriča na veoma realan način.

“Ono što me je privuklo da snimim film jeste ona sama, Mulan i njeno životno putovanje od devojke sa sela do vojnika prerušenog u muškarca, do ratnika i heroja”, kaže Niki Karo.

Priča za film je nastala po kineskoj pesmi “Balada o Mulan“ i ispričana je mnogo puta tokom vekova.

Kako ističe rediteljka, za nju je veoma važno da film bude promišljen i da poštuje kulturu i naglašava da su svi koji su radili na filmu pristupili temeljnom istraživanju kineske kulture, slikarstva, istorije i ratne prošlosti.

Ovim projektom se nastavlja želja studija Dizni da ekranizuje mnoge animirane naslove i pretvara ih u igrani program, kako su to učinili sa prethodnim filmovima – “Aladin”, “Lepotica i zver”, “Knjiga o džungli”, “Kralj lavova”.

(Tanjug)

