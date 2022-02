Inostrani kritičari hvale film „Heroji radničke klase“

U svom prikazu ovog filma za Skrin Dejli (Screen Daily), Li Maršal navodi i da je „treći po redu film srpskog reditelja Miloša Pušića mogao da bude smešten bilo gde u svetu gde kombinacija pohlepe i nezauzdane vlasti stvara toksičnu atmosferu prezira prema pravima radnika.“

On dodaje da je to „čudan, razglobljen film koji prelazi žanrovske granice i registre tonova priče pre nego što iznenada zarobi gledaoce u sedištima im u napertoj završnici… Lagano postaje očigledno da, ukoliko bismo morali da ovaj Pušićev začudni film stavimo samo u jedan odeljak, on bi onda morao da bude označen kao mračna i opora satira.“

