Institut za umetničku igru u novembru ima sedam premijera

BEOGRAD – Institut za umetničku igru iz Beograda tokom novembra će imati sedam premijernih projekata, dva regionalna gostovanja i jednu audiciju u nekoliko ustanova kulture i pozorišta prestonice.

Predstojećeg vikenda 30. i 31. oktobra u Studentskom parku premijeru će imati predstava “Drveće pleše” – DAH teatra, u saradnji sa Institutom za umetničku igru.

Plesni komad “Ubili smo mamu (zamalo)” u koreografiji Alise Oravec, biće premijerno predstavljen 5. novembra na sceni Studentskog kulturnog centra, dok će 10. novembra na Velikoj sceni Teatra Vuk biti izveden “Praktični vodič kroz sujeverje” koreografkinje Katarine Ilijašević.

Festival scenskog pokreta i koreodrame u Kosovskoj Mitrovici, čiji je organizator Fakultet umetnosti u ovom gradu, pripremio je od 3. do 7. novembra performans “Ja lutka – I am doll” i video rad „I still belive“ Marine Bukvučki.

Takođe, na ovoj pozorišnoj smotri publika će gledati i plesnu predstavu “Dekameron 2020” Mine Ćirić, kao i video radove “Rekli su joj da je fokus najvažniji” Katarine Ilijašević i “Raja” Jovane Grujić.

Projekat “Shelter” u koreografiji francuskog tandema Kristof Beranže – Žonatan Pranlas-Deskur gostovaće na sceni Zagrebačkog plesnog centra 16. novembra i Hiše kulture u Celju 19. novembra uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

U okviru Međunarodnog projekta “Drugi način komunikacije”, u Ostavinskoj galeriji u Beogradu 20. novembra biće prezentovan performans “Hafetopatija” umetnice prof. dr Snežane Arnautović Stjepanović.

Plesna predstava “Igra s mitom” prof. Aleksandra Ilića imaće beogradsku premijeru 22. novembra na sceni Doma kulture studentski grad, a na istoj sceni 24.11. biće prikazan film “64.74”, master rad autorke Katarine Stojković.

Kompanija “Balet mladih” će 27. novembra prirediti svečani Gala koncert u koreografiji čuvene Amalie Mindutriu.

Institut za umetničku igru u saradnji sa Narodnim pozorištem iz Sarajeva organizovao je godišnju audiciju za prijem članova u ansambl baleta te kuće.

(Tanjug)

