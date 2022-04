Irfan Mensur: Mijač me je pozorišno odgajio

BEOGRAD – Bio je apsolutno veliki i najveći, izjavio je večeras glumac Irfan Mensur povodom odlaska velikog pozorišnog reditelja i pedagoga Dejana Mijača.

„Tragičnu vest samo što sam primio, da nam je otišao Dejan Mijač, a tek juče sam saznao da je bio teško bolestan“, bila je prva reakcija glumca Irfana Mensura za Tanjug.

Mensur ističe da je Mijač u sebi imao nešto veliko.

„Toliko toga je napravio, za njim ostaju sve te legendarne predstave, on je tako veliko ime. Mijačeve režije su mi bile značajne u karijeri, od „Nahoda Simeona“ pa nadalje. Mnogo glumaca se afirmisalo upravo preko njegovih predstava“, naglasio je Mensur, istaknut i kao reditelj poslednjih decenija.

U vezi sa tim, glumac je otkrio da se uvek konsultovao sa Mijačem oko svojih režija, da mu on iskreno kaže da li je uradio dobro ili ne, ili da mu pruži savet oko odabira drame za realizaciju.

Mensur je rekao da je sreo reditelja pre samo mesec dana, da je tada bio „veoma lucidan, duhovit, pun energije“ i da nije mogao nikako da nasluti da će ubrzo ovako otići.

„Velika mi je sreća da sam ga poznavao. Pozorišno me je odgajio. Duboko sam tužan i povređen njegovim odlaskom. On više nije bio čovek, nego – pojam. I kad jedan čovek postane pojam, onda nema granica. Smrt je zaista užasna, toliko nas drugi velikani napuštaju, ovo je postao pomor. Svi mi nedostaju“, sa tugom je pričao Mensur.

Dejan Mijač je pre 10 godina odlučio da završi karijeru i poslednju predstavu koju je postavio, bio je komad „Višnjik“ Antona Pavloviča Čehova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.

Tada je rekao da je sam odlučio da stavi tačku na režiju i dodao da je bolje da on sam odabere koja će to biti drama za kraj i kada, a ne drugi da mu to biraju.

„Sećam se tih njegovih reči koje dokazuju koliko je bio poseban i pametan. I kada se povukao, svima nama je bio mentor. Toliko je bio mudar i voleo je teatar da je osetio pravo idealno vreme da ode profesionalno“, smatra Mensur.

„Napravio je pravi potez jer mu je bilo besmisleno da dalje radi ako je mislio da će to biti silazna putanja. Nije želeo da uvredi pozorište. Svi mi imamo prava na neuspeh, i on ih je imao, ali jako malo. Samo pogledajte šta je sve ostavio za sobom u pozorištima JDP, SNP, svuda po regionu. Veliki gubitak za naše pozorište i kulturu“, zaključio je Irfan Mensur.

(Tanjug)

