Ivan Dečak za Tanjug: Umetnost povezuje region

BEOGRAD – Hrvatski pop rok bend „Vatra“ održaće dva koncerta u Srbiji – 27. oktobra u beogradskom klubu BitefArtCafe i 28. oktobra u Gerila baru u Novom Sadu, a frontmen Ivan Dečak specijalno za Tanjug kaže da je umetnička scena povezala regiju nekadašnje Jugoslavije.

Muzičar je naglasio da će ovo biti njihov drugi samostalan koncert u prestonici Srbije, nakon što su se premijerno predstavili 2018. godine na celovečernjem koncertu u Domu omladine Beograda, u sali “Amerikana”.

„Istina, bili smo najavljeni i prošlo leto da vam gostujemo na Letnjoj sceni takođe BitefArtCafe-a, ali se na žalost opet desila korona”, objasnio je pevač i tekstopisac pesama “Vatre”, jer je neposredno pred njihov dolazak leta 2021., ipak nastup bio – otkazan.

“Bukvalno je bilo – “ne može se, može se, može se”, i na kraju – ne može se svirati, i onda smo u bendu odlučili da odložimo za neko normalnije vreme. Morali smo tako učiniti, više se nije moglo znati da li ćemo smeti da dođemo u Srbiji ili ne. Mada, i sami ne znamo da li je došlo konačno to normalnije vreme”, smatra Ivan Dečak, koji sa grupom “Vatra” stiže u u sklopu svoje turneje, na kojoj promovišu predstojeći 10. studijski album.

„Vatra“ je hrvatska pop rok grupa osnovana 1999. godine.

Pesma „Tremolo” u kojoj se pojavljuje Damir Urban, donela je grupi nagradu Porin za najbolju vokalnu saradnju 2012., a istu prestižnu nagradu osvojili su 2015. za pesmu godine i najbolje izvođenje grupe sa vokalom, za veliki hit „Tango”.

Članovi benda su: Ivan Dečak – vodeći vokal i ritam gitara, Tomislav Šušak – bas gitara, Irena Celio – klavijatura, prateći vokal, Robert Kelemen – solo gitara, Mario Robert Kasumović – bubnjevi.

Pop rok bend “Vatra” objavio je do sada devet studijskih albuma.

Dečak je za Tanjug istakao da ima pođednaku odgovornost kada nastupa na velikim festivalima i manifestacijama i kada drži solo koncert kakav će biti 27. oktobra.

„Teže je osvojiti publiku na nekom festivalu kao što je kod vas Beer fest, jer možda ti ljudi nisu došli samo zbog nas, već smo im mi jedni od mnogih koje će čuti. Trudim se da budem apsolutno profesionalan u svakom segmentu nastupa, u satnici, izvedbi, a na festivalima smo još ograničeni sa vremenom. I u klubu za 100 ljudi i u nekoj dvorani od 5000 fanova, ili na festivalima od nekoliko desetina hiljada, dajem svoj maksimum”, rekao je Dečak.

Ivan Dečak je srećan što imaju publiku u Srbiji, iako su prvi album „Između nas2 objavili 1999. godine, i bilo je teško nakon raspada SFRJ početi karijeru, jer je tek trebalo da ih region upoznaje.

“Primetio sam da su u Beogradu ljudi apsolutno slobodni na koncertima, i to mi se jako sviđa. Nije to tako kod nas. Postoje gradovi u Hrvatskoj gde se ljudi snebivaju, jer su ugledali nekog suseda, ili učiteljicu od svog sina, i onda su stisnuti. Ali, kod vas je drugačije – ovde čovek dođe, plati kartu i smatra da je došao da to veče uživa i sigurno kaže „ovo je mojih dva sata“. I to se uvek oseti, a puls srpske publike mi se veoma sviđa”, naglasio je Dečak za Tanjug.

Zaista je teško zamisliti pevača da se ljuti, ima bilo kakve probleme, bude neraspložen, ili je možda samo na sceni takav.

„Zanimljivo je da mnogi ljudi sa kojima pričam to sve primete. U suštini ja to i ne primećujem, ne gledam svoje lice. Činjenica je da sam zapravo uvek ovakav, i kod kuće gde se igram sa svojim klincima, vozimo se biciklima, odlazimo u ribolov. Imam sina od pet i ćerku od osam godina“, kaže hrvatski umetnik i naglašava da mu je muzika poziv, a ne posao, jer mu to onda ne zvuči kako treba, ispada da mora da ga radi, a muzička umetnost je njegov izbor.

„Imam tu privilegiju da mogu živeti samo od muzike i ne moram raditi ništa drugo.

Dakle i moj poziv i to moje prezime Dečak dovodi do toga da ljudi misle da sam ja neki Petar Pan“, ocenio je Dečak.

Sve više hrvatskih muzičara gostuje u Beogradu – Vanna, Goran Karan, bend “Hladno pivo” se oprostio na neko vreme, “Nipplepeople” posle Beer festa nastupali su u Novom Sadu, “Elemental”, čeka nas i Ida Prester.

„Meni je sve to predivno. Regija je opet spojena, barem što se tiče umetnosti. Mi smo kao bend imali to prokletstvo da smo nastali dosta godina nakon raspada Jugoslavije. Nismo imali mogućnost da se obraćamo publici koja je bila jedna velika teritorija. Svi smo bili – jedno. A onda se desilo sve to što nam se desilo, a mi smo objavili prvi album 1999. godine. Prvo smo počeli da se obraćamo našoj publici u Hrvatskoj, interneta nije bilo, i onda se i on desio, koji nam je pomogao i počeo je brisati sve te granice koji su zapravo sulude, ali na žalost u glavama mnogih ljudi i dalje postoje“,

Saradnja sa Mašimom zaista je bila uspešna, retko izvanredna pesma duet “Nama se nikud ne žuri”, a kasnije si pisao tekst i za njegov hit “Mali krug velikih ljudi” i otkrio je da je autor i najnovije numere „Zamisli“ .

„Tu pesmu je na klaviru komponovao na žalost pokojni Rajko Dujmić i njegova žena me je nazvala i rekla da ima snimak kako Rajko svira klavir. Nakon toga sam napisao celu melodiju i tekst i pesma je trebalo da zatvori 10. album “Vatre“, ali sam smatrao da je ona idealna da je otpeva neko sa većim životnim iskustvom, i Mašimo je za nju savršen“, objasnio je Dečak.

(Tanjug)

