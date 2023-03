Ivana Zečević i Miona Marković za Tanjug: Film „Munje, opet“ su neki novi žanr

BEOGRAD – U susret večerašnjoj premijeri filma „Munje, opet“ u režiji Radivoja Raše Andića u Mts dvorani za Tanjug su govorile glumice Ivana Zečević i Miona Marković, protagonistkinje ostvarenja, koje su se saglasile da je nastavak kultnog ostvarenja neki novi žanr.

Ivana Zečević i Miona Marković, afirmisane prevashodno u gledanim televizijskim serijama.

Uvek postoji mogućnost da mladi dramski umetnici i nade srpskog glumišta imaju tremu pred premijeru ovakvog izazova, i da osećaju odgovornost i pritisak da iznesu taj “teret” uspešnog izvornika.

Ivana Zečević je prvi put gledala film na nedavnoj novinarskoj projekciji 23. marta u Mts Dvorani, i bila je pod velikim adrenalinom i tenzijom.

„Istina, bio mi je to jedan pozitivan pritisak, jer stvarno ljudi mnogo vole originalne „Munje“. Iz te ljubavi publika pita i interesuje se i cela ta atmosfera jeste pravila neku vrstu pritiska, zbog prvog dela filma. Ali, opet, zaista sam presrećna, Marko Pavlović i Stojša Oljačić su moje prve kolege koje su mi puno značile, bilo mi je jako važno da se nas troje osećamo dobro“, izjavila je za Tanjug glumica Ivana Zečević.

Ona je istakla da je uživala u radu sa rediteljem Radivojem Rašom Andrićem, glumcima Sergejem Trifunovićem, Borisom Milivojevićem, Jelisavetom Sekom Sabljić, Majom Mandžukom.

Mlada glumica Zečević je neko vreme prisutna u TV serijama, mada je u do sada kratkoj karijeri imala iskustva i na filmu – manja uloga u drami “Ničije dete” (2014) Vuka Ršumovića i američki horor “The Dark Side” (2021).

Glumcima nekad prija da se „presele2 sa malog na veliki ekran.

„Veoma mi je lepa ova promena. Volim i bioskopske projekcije, koje su mi izuzetno dragocene. Zvuk i slika kada se doživi na velikom platnu, posebno je iskustvo. Presrećna sam što sam deo filma „Munje opet!““, ocenila je za Tanjug – Ivana Zečević.

Mlada glumačka nada u visokom usponu skrenula je pažnju na sebe velikom i izvanrednom ulogom u dramskoj krimi seriji „Grupa“ (2019), gde se ubedljivo istakla iz gomile drugih kolega, tako da su praktično Filip Đurić i ona skoro „ukrali šou“ tog projekta.

Imala je dalje prateće uloge u serijama “Aleksandar od Jugoslavije” (2021) Zdravka Šotre, “Branilac” (2021), onda je usledila velika rola u misteriji “Kalkanski krugovi” (2021) Milana Karadžića, kao i u tinejdžerskoj omladinskoj priči “U klinču” (2022).

Prilično bira uloge u ovoj hiper-produkciji igranog programa, i zanimljivo je da se predstavila prvenstveno u ozbiljnim ulogama, a sada je u jednoj komediji kakav je nastavak “Munja”.

Možda je teško mladim glumcima da se toliko transformišu i idu iz uloge u ulogu sa različitim dramskim karakterima.

„Nekad mi deluje da sve moje uloge imaju neku liniju, ali ja se trudim da svojim bićem unesem tako da ih sve razlikujem. „Munje opet!” su potpuno drugi žanr, neka nova energija, neka nova ja. Sigurno je teško, u neku ruku, imati sasvim nove uloge, ali opet to je proces kroz koji mi prolazimo,, smatra Zečević.

Talentovana glumica će imati neverovatno gust raspored svojih premijera, što se retko kada dešava i u mnogo većim zemljama i kulturama, jer nju večeras očekuje film “Munje opet!”, već sutradan 30. marta počinje druga sezona serije “U klinču” na RTS-u, sa novih 30 epizoda, a od 1. aprila na kanalu Superstar počinje i druga sezona misterije “Kalkanski krugovi” od 10 epizoda.

Izgleda da je ovo njena godina ili barem njeno proleće, jer je prisutna na malom i velikom ekranu za munjevito kratko vreme sa tri različita projekta.

“Osećam se zaista fenomenalno povodom toga, ali jedino ume da bude naporno kada treba da sve te projekte najavimo i ispratimo u isto vreme, to je dosta zahtevno. Inače sam veoma zahvalna i presrećna, jer sva tri naslova izlaze sada i pozvala bih publiku da sve to isprati”, zaključila je Ivana Zečević za Tanjug.

Glumica Miona Marković kaže za Tanjug da ne spada u osobe koja zna originalni film “Munje” napamet, ali se onda podsetila originala i gledala je opet film kada je dobila ulogu u ovom nastavku.

“Moj najveći utisak je bio da sve te replike koje sam slušala godinama da obični ljudi izgovaraju, zapravo nisu njihove autentične rečenice, već su sve “uzeli” iz filma “Munje”. Shvatila sam da je sve to toliko ušlo u svakodnevni život, što mi je bilo neverovatno”, istakla je Miona Marković za Tanjug.

Ona tumači ulogu zavodljive pevačice koja ima scensko ime Mila Sila, i tumačenje te uloge je njoj bilo nešto neverovatno, imala je veliku tremu, ali joj je sve prijalo.

Miona igra muzičarku u nastavku “Munja”, a negde je muzika vezana za njen glumački izraz, jer je igrala u spotu benda “Buč Kesidi” za pesmu “Đuskanje ne pomaže” i bila je deo njihovog koncertnog filma „Euforija uživo“ (2021).

„Tačno je da sam tu bila primećena u projektima sa „Buč Kesidijem“, ali u filmu „Munje opet“ nije meni prvi put da sam u svetu muzike, jer u svojim predstavama kao što su mjuzikl „Cigani lete u nebo“ u Pozorištu na Terazijama i kamerna opera „Deca“ u Narodnom pozorištu takođe na sceni pevam sve vreme. Tako da mene konstantno kroz karijeru prati muzika i pevanje, samo što su „Munje“ sada drugi žanr“, ocenila je Miona Marković i dodala da joj je najnovija rola Mile Sile bila neverovatno iskustvo.

„Osećam se bukvalno kao da mi je sve to poklonjeno, da naučim kako taj svet izgleda, da zavirim u sve to. Samo snimanje pesme je bilo izuzetno stresno i lepo, neobično, sve drugačije od onoga što sam zamišljala“, podelila je svoje utiske Miona za Tanjug.

Mlada glumica je veoma prisutna u serijama koje su izazvale pažnju, od manjih gostujućih uloga (“Koreni”, “Jutro će promeniti sve”, “Kaljave gume”), do velikih rola (melodrame – “Žigosani u reketu”, “Biser Bojane”), te je ostvarila i veliku transformaciju u raznim serijalima – psihološki triler “Močvara” Olega Novkovića, nedavno aktuelan istorijski špijunski triler “Vera” ili melodrama “Azbuka našeg života”, čije je snimanje druge sezone nedavno završeno.

Sada je odigrala ulogu u komediji – „Munje opet“, za nju nešto sasvim novo, a tokom 2023. je očekujje i premijera kontraverzne filmske priče „Videoteka“ Luke Bursaća, i možda glumcima bude nekada teško da ulaze u različite žanrove, uloge i izazove.

„Mislim da je to nešto što mi glumci želimo, da probamo – sve. Nije poenta da igramo jedan tip uloga, ali do sada sam imala dosta sreće. Druge neke uloge sam odbijala, jer su me podsećale na nešto već viđeno i odigrano. Isto tako sam i dobijala različite uloge. Možda mene šira publika poznaje putem dve uloge, koje su veoma slične, ali ako se gleda moja cela karijera do sada, tu zaista ima raznih projekata. I volela bih da samo raste taj dijapazon uloga i da svaki put imam neki novi izazovni zadatak, da mi ne bude dosadno“, zaključila je Miona Marković za Tanjug.

