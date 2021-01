Izašao novi singl pop zvezde Rag’n’Bone Man

NJUJORK – Nakon tri godine od velikog uspeha sa nagrađivanim albumom “Human”, britanski muzičar Rag’N’Bone Man objavio je novi singl i spot “All You Ever Wanted” kao najavu za najnoviji album “Life By Misadventure”, koji će objaviti 23. aprila diskografska kuća “Columbia Records“ iz Njujorka.

Neočekivano, novi singl donosi promenu u stilu, gde isprekidani zvuk ritam gitara oslikava unutrašnji nemir tako blizak mnogima u ovom nepredvidivom vremenu.

„Osećao sam tugu dok sam posmatrao neka mesta gde sam odrastao u Brajtonu i Londonu. Mnoga kul mesta koja sam posećivao, njih više nema….“ , kaže Rori Graham, što je pravo ime muzičara Rag’N’Bone Man.

„Imali smo dovoljno vremena da se saživimo sa pesmama.

Ranije mi se često dešavalo da pesmu otpevam za jedan dan, jer nije bilo vremena da se na nju vraćamo kasnije. Ovako, bilo je mnogo lakše uneti prave emocije u muziku“, zaključuje autor.

Novi album će imati 14 pesama.

Debi CD „Human“ (2017) doživeo je ogroman uspeh u Velikoj Britaniji i u svetu, dostigao je četvorostruki platinasti tiraž i dobio je prestižne muzičke nagrade BRIT i Ivor Novello.

„Human“ je za samo nedelju dana od izlaska na mesto broj jedan britanske top liste osvojio planetu sa odličnim pop hitovima – upravo “Human”, “Skin”, “As You Are”, „Giant“, „Die Easy, “Lay My Body Down”.

Znajući da je takav uspeh teško pratiti, Rag’N’Bone Man je odlučio da ode u Nešvil i u Englesku se vratio neposredno pred prvo izbijanje pandemije.

Iako doza teškog bluza i soula i dalje živi u nekim melodijama, većina pesama sa novog albuma predstavlja veliki korak napred u njegovom umetničkom, kompozitorskom i pevačkom životu, uz ogromnu količinu topline i osećanja.

Dobar deo albuma producirao je Majk Elizondo, poznat po saradnji sa mnogim zvezdama kao što su Eminem, 50 Sent, Fiona Epl, Alanis Moriset, osvajač Grammy nagrade i multi-instrumentalista, a ovaj album je snimljen u njegovom studiju u Nešvilu.

Pevač Rag’N’Bone Man je uživo gostovao za sada jednom u Srbiji, na EXIT festivalu 2017. godine, gde je bio jedan od vodećih izvođača te godine.

Vrlo brzo je bio u planu da nastupi i u Beogradu, čak je dogovoren i datum u Hali sportova, ali iznenada je taj koncert otkazan, kao i cela njegova evropska turneja.

Dok i dalje traje pandemija, svi koncerti i turneje u svetu su pod velikim znakom pitanja.

