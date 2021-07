Izašao prvi trejler filma “Gučijevi“

BEOGRAD – Prvi trejler za novo ostvarenje britanskog reditelja i producenta Ridlija Skota “Gučijevi“ (“House of Guči“) izašao je u javnost, a premijera filma u srpskim bioskopima se očekuje 25. novembra, saopštili su danas distributeri.

Glumačku postavku filma čine Ledi Gaga, Adam Drajver, Džared Leto, Džeremi Ajrons, Džek Hjuston, Salma Hajek i Al Paćino.

Scenario, koji potpisuju Beki Džonston i Roberto Bentivenja, zasnovan je na knjizi “Kuća Guči: Senzacionalna priča o ubistvu, ludilu, glamuru i pohlepi“ (“The House of Guči: A Sensational Story of Murder, Madneš, Glamour and Greed“) autorke Sare Gej Forden, objavljenoj 2001. godine.

Film je inspirisan šokantnom istinitom pričom o porodičnom carstvu iza kojeg se krije italijanska modna kuća Guči. Kroz tri decenije ljubavi, izdaje, dekadencije, osvete i na kraju ubistva vidimo šta ime znači, koliko vredi i dokle čhe porodica ići radi kontrole“, navode distributeri.

(Tanjug)

