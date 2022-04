Izdata sabrana dela Mira Vuksanovića u devet tomova

NOVI SAD – U digitalnom kutku Gradske biblioteke u Novom Sadu predstavljena su sabrana dela akademika Mira Vuksanovića u devet tomova.

Sabrana dela sadrže romane, pripovetke, poeme, zapise i autopoetička kazivanja sa rečnicima i bibliografijom koji su objavljivani u periodu od 1977. do 2020.

Profesor emeritus Univerziteta u Novom Sadu, Slavko Gordić kaže da je reč o čoveku i stvaraocu eruptivne i vulkanske energije čije je delo opsežno.

„Vuksanović je autor 41 autorske originalne knjige, a priređenih uredničkih izdanja i poduhvata ima 11. O Vuksanovićevom delu je pisano mnogo i često, tako čak 260 bibliografskih jedinica govori o Miru. Neke od njih su knjige i zbornici posvećeni isključivo njemu“, naveo je Gordić.

Vuksanović je višestruki laureat, dobio je 25 uglednih nagrada i priznanja.

Za svakog intelektualca i stvaraoca najprestižniji je ulazak u Srpsku akademiju nauka i umetnosti gde je najpre primljen za dopisnog 2009. a nekoliko godina kasnije za redovnog člana.

„Za mene je ovo izuzetno važan događaj, jer se sabrana dela piscima objavljuju u izuzetnim prilikama. Obično je to u godinama kada se on osvrće da vidi šta je to sve do sada uradio. Ovde su knjige koje su objavljivanje tokom četrdesetak godina u različitim izdanjima, a posrećilo se da se nađu u lepom zbiru koji se sada prikazuje“, rekao je Vuksanović.

Književno veče posvećeno Vuksanoviću prati izložba “Romani Ninove nagrade”, čiji su autori Olivera Topalov, Danijela Dobretić i Andrej Radulović.

(Tanjug)

