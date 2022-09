Izlozba „1300 kaplara – Ratnici đaci“ u Pedagoskom muzeju

BEOGRAD – Izložba „1300 kaplara – Ratnici đaci: Kad su dečaci postali muškarci“ istoričara i kustosa Filipa Trajkovića otvorena je večeras u Pedagoškom muzeju u Beogradu.

Trajković je istakao značaj 1300 kaplara, navodeći da su mnogi od njih posle rata svojim radom, životom i doprinosom, kao i naučnim radom kojim su se bavili, ostavili neizbrisiv trag u srpskom narodu, te naveo da je taj vodi zvanično prestao da postoji kad je 1982. godine preminnu poslednji od 1300 kaplara.

Direktor Pedagoškog muzeja Slobodan Vuksanović je za Tanjug govorio o značaju same izložbe.

„Ovo je izložba posvećenja rođenoj zemlji, neki je u drugim jezicima, recimo u ruskom nazivaju „rodina“, a to je naziv za otadzbinu, za zavičaj, za domovinu, za državu. Ova izložba govori o tome kako su najmlađi naši preci, đaci, studenti, bili u ratu za odbranu svih onih vrednosti patriotskih, porodičnih, nacionalnih, tradicionalnih koje su danas suprotstavljene vrednostima koje nam se nameću“, rekao je Vuksanović.

On je istakao da izložba ima veliku pouku za sve đake, te da će u naprednom periodu nekoliko hiljada đaka iz beogradskih škola i iz unutrašnjosti imati priliku da je poseti.

„Uzimajući u obzir da je ovo Pedagoški muzej, trudili smo se da postavka bude, pre svega, razumljiva našim školarcima, ali postavka je zaista prilagođena svima, te verujem da će svako moći da pronađe nešto zanimljivo“, rekao je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.