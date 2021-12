Izložba “Beskonačni čvor“ od danas u Muzeju grada Beograda

BEOGRAD – Izložba fotografija „Beskonačni čvor“ multimedijalne umetnice Vere Vuksanović biće otvorena danas i trajaće do 15. decembra u Muzeju grada Beograda.

Druga samostalna izložba autorke prikazuje fotografije prirode nastale na način koji je čak i samoj umetnici bio neočekivan.

Prema njenim rečima, nova postavka „Beskonačni čvor” je niz fotografija u kombinaciji sa svetlom, koja će podsetiti na čvorove koje svi ljudi imaju oko srca.

“Iako takvi čvorovi mogu da deluju i kao zagrljaj i kao stega, ono što nas budizam uči je da beskonačni čvorovi simbolizuju put ka empatiji i mudrosti, odnosno lepoti”, zapisala je Vera Vuksanović o svom projektu.

Neke posetioce će ovi radovi asocirati na prirodu, druge na ljubav, ali autorka veruje da će svako u njima naći nešto što za njega predstavlja neraskidivu vezu emocija, zamršenih osećanja koja čine da se svi osećaju živima.

“Energija koju sam osetila kada sam prvi put izlagala navela me je da se ponovo, na nov način, obratim posetiocima i podelim sa njima svoj beskonačni čvor“, analizirala je umetnica Vuksanović.

Preplitanje prirode i duše u drugoj samostalnoj izložbi umetnice izazvaće pažnju pre svega ljubitelja umetnosti i fotografije, do 15. decembra u Muzeju grada Beograda.

(Tanjug)

