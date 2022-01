Izložba 'Dragosti' u beogradskom centru Galerija (FOTO/VIDEO)

Izložba „Dragosti“ umetnika Joškina Šiljana i Bratislava Stankovića otvorena je u izložbenom prostoru u beogradskom tržnom centru Galerija.

Ono što spaja ova dva autora, osim južnjačkog kraja i vedrog duha, čistog i iskrenog likovnog izraza, jeste autentičan vizuelni jezik čija je glavna karakteristika sloboda.

Sam naziv izložbe objasnio nam je umetnik Joškin Šiljan. „Ime je Dragost iz prostog razloga što kada nekoga zovneš u goste, a ja sam pozvao svog prijatelja Bratislava Stankovića iz Leskovca koji je na početku, on je moj gost i meni je drago i onda se razvije dragost i zato se izložba zove Dragost.“

Kod Šiljanovog stvaralaštva energija igra značajnu ulogu, gde se prilikom stvaralačkog čina u velikoj meri oslanja na procese koji se dogadjaju u prirodi učeći od nje.

„Moj osnovni stav je proizvodnja likovne radosti, da se stvori vizuelno komuniciranje. To više nisu moji radovi. Ja sam u procesu slikanja, a onda se preko tih radova prenosi moja energija. Svako vidi na svoj način. To je ta likovna igra. Često se šalim da je to aerobik za oči, za klackanje pogleda“, rekao je Šiljan.

Šiljan objašnjava i zašto su nazivi dela na jeziku južne Srbije.

„Imaju ritam, a drugo je zbunjivanje mozga jer gledam da težište posmatranja predje na emotivni plan. Znači da gledaju trbuhom a ne logikom da bi nešto prepoznali.“

Šiljan ističe da umetnost ima univerzalni jezik i da je svako može razumeti bez obzira iz kojeg dela sveta dolazi.

