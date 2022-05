Izlozba „Feministicka avangarda 70-ih. . . “ od 19. maja u MSUV

NOVI SAD – Izložba „Feministička avangarda 70-ih. Radovi iz Verbund kolekcije, Beč“ biće postavljena od 19. maja do 21. juna 2022. godine u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, saopštili su iz MSUV.

Ovo je međunarodna grupna izložba koja obuhvata dela internacionalnih umetnica iz kolekcije Verbund, od kojih će se za izložbu u Novom Sadu napraviti poseban izbor, uz segment radova umetnica iz kolekcije MSUV.

Kustoskinja izložbe „Feministička avangarda 70-ih. Radovi iz Verbund kolekcije, Beč“ je dr Gabriele Šor, a izložbe „Na putu slobode“ iz kolekcije MSUV je dr Sanja Kojić Mladenov.

Među umetnicama zastupljenim u Verbund kolekciji su: Dara Birnbaum, D?udi Čikago (Judy Ćicago), Valie Export, Sanja Iveković, Katalin Ladik, Ana Mendieta, ORLAN, Đina Pane (Gina Pane), Sindi Šerman (Cindy Sherman), Birgit Jurgensen (Birgit Jirgenšen) i druge.

Istorijski, žene su prikazivane kao projekcija muških fantazija, predrasuda i odnosa. Međutim, u 1970-im se dogodila promena u načinu na koji se žene predstavljaju u umetnosti.

Umetnice su počele da istražuju vizuelne prikaze sopstvenih bića kako bi stvorile alternativne poglede na ženski identitet.

Gabriele Sćor je, kao direktorka kolekcije i urednica prateće monografske publikacije, istražila feminističku avangardu kako bi naglasila ulogu koju su ove umetnice imale u poslednje četiri decenije.

Rezultati su radikalni, poetični, ironični, ljuti, cinični i srdačni.

Najviše od svega su iskreni, deleći kolektivnu svest koja je preispitala i odbacila ono što je ranije dominiralo, okrećući se novim načinima izražavanja u oblastima fotografije, performansa, filma i videa. I

Izložba i knjiga naglašavaju postignuća žena umetnica koja su ohrabrila i nadahnula one koje su se razvile na iskustvima prethodnica.

Izložba Verbund kolekcije u Novom Sadu se proširuje izlaganjem umetničkih radova iz kolekcije MSUV, odnosno izložbom „Na putu slobode“ umetnica iz geopolitičkog prostora Srbije koje svojom umetničkom praksom prelaze granice tradicionalnih medijskih i rodnih pozicija te deluju u internacionalnom kulturnom prostoru. Izabrana dela umetnica, kao što su: Katalin Ladik, Milica Mrđa, Tanja Ostojić, Vesna Perunović, Bogdanka Poznanović, Jelena Radić, Judita Šalgo, Vesna Tokin i Milica Tomić, bave se analizom položaja ličnog identiteta u savremenoj umetničkoj praksi i društvu, istražuju procese performativnosti, dematerijalnosti, kao i transgresije granica, ideju probijanja formalnih, medijskih i prostornih okvira.

U okviru izložbe će biti održana vođenja kroz izložbu i dva prateća programa.

U petak 20. maja u 18 časova, u Kino Sali MSUV, biće održana promocija knjige Katalin Ladik „Mogu li da živim na tvom licu: romaneskna životna priča / Katalin Ladik“, u izdanju Saveza Feminističkih organizacija „(Re)konekcija“ iz Novog Sada.

U sredu 25. maja u 19 časova, u istom prostoru će biti predstavljena knjiga Jasmine Tumbas, „I Am Jugoslovenka! Feminist Performance Politics During & After Yugoslav Socialism? (Manćester University Preš, 2022).

Partneri na projektu su Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, Verbund Colečtion, Beč, Austrijski kulturni forum iz Beograda i Fondacija Novi Sad – Evropska prestonica kulture 2022.

Pokrovitelj MSUV je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

Izložbu su podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Novi Sad – Gradska uprava za kulturu, Italijanski institut za kulturu u Beogradu, Goethe-Institut u Beogradu.

Generalni sponzor izložbe je kompanija dm drogerie markt Srbija.

