Izložba Gorana Đorđevića 14. decembra Galeriji ULUS-a

BEOGRAD – Izložba laureata nagrade za životno delo ULUS-a za 2021. godinu, Gorana Đorđevića pod nazivom „Original i kopija“ biće otvorena 14. decembra u Galeriji ULUS.

Ova je izložba zasnovana na sećanju na jedan intervju koji je autor dao Slobodanu Mijuškoviću Intervju je objavljen 1984 godine u časopisu Moment br.2. pod naslovom „Original i kopija“.

Kao ilustracije objavljene su tri fotografije: skulptura „Autoportret sa modelom“ iz 1979, zatim kopija slike „Glasnici apokalipse“ iz 1980 i fotografija sa javnog kopiranja Mondrijana u Narodnom muzeju 1983.

Svi ovi radovi su već bili izlagani u vreme kada su nastali.

Izložbu možete pogledati u periodu od 14. do 26. decembra 2022.

Radno vreme Galerije ULUS je od ponedeljka do petka, od 12 do 19, kao i subotom od 10 do 14 časova.

(Tanjug)

