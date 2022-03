Izložba grupe umetnika 7. marta u Kulturnom centru Grad

BEOGRAD – Grupna izložba umetnika ovogodišnjeg Artist in Residence programa Kulturnog centra Grad, biće otvorena u ponedeljak, 7. marta i predstaviće rezultate grupe umetnika koji su tokom januara i februara 2022. radili na svojim projektima u otvorenom ateljeu Gradske galerije.

Putem otvorenog poziva formirana je grupa umetnika koji su tokom dva meseca bili učesnici ove internacionalne umetničke rezidencije, a ovakav vid programa rezultirao je radovima koje ćemo imati prilike da na izložbi vidimo.

Radove će predstaviti Aleksandar Srbljanin, Ivana Milev, Hanna Dujmović, Ivana Stojaković, Bojan Kovačević, Vladan Sibinović, Yao Wang, Sanja Vasić, Denis Haračić, Maja Urošević, Nikola Mijatović (Cirkorama i Cirkusfera), Anthony Brooks i Emilija Terzić.

Izložba će biti otvorena do 18. marta u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad (Braće Krsmanović 4) svakodnevno od 16 do 21h.

Inicijatorka programa Artist in Residence je umetnička direktorka KC Grad Ljudmila Stratimirović.

Projekat je podržan od strane Gete Instituta u Beogradu.

