Izložba Konstantinosa Petrovića u Galeriji DOB

BEOGRAD – Izložba pod nazivom “rev0.5 #ffffff” autora Konstantinosa Petrovića, otvorena je u petak na sceni Galerije Doma omladine Beograda (DOB) i trajaće do 15. maja.

Novi projekat predstavlja skup, kolekciju raznih predmeta – objekata i radova, čije je sakupljanje započeto 2019. godine, i još je u procesu kolekcije.

Predmeti se mogu slagati u više kategorija, dok je osnov sakupljanja – boja predmeta.

Kako je navela vizuelna umetnica Darija Dragojlović, u tekstu izložbe kao kustoskinja, predmeti mogu biti visoko tiražno štampani, mašinski stvoreni, serijske proizvodnje, raznih materijala, veličine i oblika.

Prva faza projekta je uočavanje likovnog potencijala predmeta, koji na osnovu boje, forme, dimenzije, čine segment likovne kompozicije koja je promenljiva, proizvoljna u odnosu na prostor ili površinu na kojoj se gradi.

Druga faza je uočavanje količine i sličnosti bojenih predmeta i uočavanje fabričkih grešaka u štampi i proizvodnji. Tako nastaju kolekcije u kolekciji, odnosno podkategorije predmeta koji su istih boja, po istom principu proizvedeni.

Umetnik Konstantinos Petrović (27) rodom iz Valjeva, živi i radi u Novom Sadu, gde je na master studijama Akademije umetnosti, departman likovnih umetnosti, smer Slikarstvo.

Završio je osnovne akademske studije na Filološko-umetničkom fakultetu, smer Zidno slikarstvo.

Do sada je realizovao devet samostalnih i ostvario više grupnih izložbi, a aktivan je i na realizaciji raznih projekata i radionica iz oblasti umetnosti.

Petrović je deo poznatog kolektiva “Šok zadruga” u Novom Sadu od 2020. godine, i jedan je od suosnivača udruženja “Grafička mreža”.

Galerija DOB samo ponedeljkom ne radi, kao ni sada za Prvomajske praznike 1, 2. i 3. maja, a onda radnim danima i subotom posetioci mogu videti izložbu od 12 do 21 sat, i nedeljom od 12 do 18, sve do 15. maja.

(Tanjug)

