Izložba „Mlečni put“ sa radovima 50 umetnika u Novom Sadu

NOVI SAD – Izložba „Mlečni put“, koja obuhvata radove preko 50 umetnika, umetnica i umetničkih grupa iz Novog Sada, Srbije i internacionalne umetničke scene, kroz istoriju, ali i uključivanje relevantnih savremenih umetničkih praksi, biće otvorena 25. novembra u 19 časova u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, saopštili su organizatori.

Istog dana će biti otvoreni segmenti izložbe u Kreativnom distriktu – BIRO i Likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada.

U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, u 19 časova u Galeriji u suterenu, biće izveden zvučni performans Ilia Belorukova, around, there, now. U Kino sali MSUV za 19:30 zakazane su projekcije filmova „Gestualni govor Jozefa Bojsa, 12-časovno predavanje, Edinburg, 1973.“ Zorana Popovića i „Izvinjenje za modernost, Paviljon NSK Država u Vremenu“ grupe IRWIN i Igora Zupea, uz gostovanje i razgovor sa autorima.

U Kreativnom distriktu BIRO (Bulevar Despota Stefana 5), u 17 časova biće otvoreni segmenti izložbe Arhiva MSUV – Projekti u Kineskoj četvrti / Kreativnom distriktu, Danica Bićanić, Mirko Lazović, i TOKI Art Space (Tokio Maruyama, Sawada Ikuhisa).

Istog dana u 18 časova, u Likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada biće otvoreni segmenti izlo?be Katarina Allfa, Ćristo and Jeanne-Claude, diSTRUKTURA, Rastislav Škulec, i Verbumprogram (Ratomir Kulić, Vladimir Mattioni).

Program izložbe biće nastavljen u subotu 26. novembra u 12 časova u Kino sali MSUV, kada će biti držana projekcija dokumentarnog filma „Project Cancer“ o umetniku Ulayu, uz razgovor sa scenaristom i kustosom Tevšom Logarom.

U sredu, 7. decembra u 18 časova u SKC Fabrici u Kreativnom distriktu, zakazan je audio-vizuelni performans „IIC – International Internal Catastrophes by NOVI_sad / Isaac Niemand“, a u sredu 14. decembra u 17 časova biće organizovano vođenje kroz izložbu sa kustoskinjom Sanjom Kojić Mladenov i umetnicima.

Izložba „Mlečni put“ prezentuje primere nestabilne i emancipatorske umetničke prakse, od avangarde do savremene, medijske i postmedijske umetnosti.

Za svoje polazište referiše na rezultate projekta Trajni čas umetnosti, Centra za nove medije_kuda.org usmerenog na mapiranje društvene i umetničke istorije Novog Sada, a kroz predstavljanje mreže protagonista i referenci, umetničke, društvene i političke teorije i prakse koja je uticala na novosadsku neoavangardu šsezdesetih i sedamdesetih godina XX veka.

Pokrovitelj MSUV je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

Podršku izložbi pružili su Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture 2022“ „Druga Evropa“, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i EU-Japan Fest iz Tokija.

Izložba će biti dostupna za posetioce do 30. decembra 2022. godine u MSUV i Likovnom salonu Kulturnog centra, a u Kreativnom distriktu – BIRO do 11. decembra.

(Tanjug)

