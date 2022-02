Izložba 'Nevidjeni Lubarda' u PTT muzeju do 1. maja

Izložba umetničkih dela Petra Lubarde, pod nazivom „Nevidjeni Lubarda“, koja sadrži dela iz privatnih kolekcija, otvorena je danas u PTT muzeju.

Deset umetničkih slika Petra Lubarde prvi put su predstavljene javnosti.

Dela pod nazivom Bik, Crni panter, Zmajevi, Minotaur, Logorska mrtva priroda, Škorpija, Selo Brajići, Stene, Kosovski boj i Put slobode (Sutjeska) nastala su u periodu od 1942. do 1972. godine, a radjena su tehnikama ulje na platnu, ulje i lakovi na lesonitu, tempera na kartonu i papiru.

Izložbu, koja će posetioci moći da vide do 1. maja, otvorio je istoričar umetnosti Nikola Kusovac, u prisustvu vršioca dužnosti diektora Pošte Srbije Zoran Djordjević.

Kusovac je ocenio da najveći broj slika izloženih u PTT muzeju ima svojstva kulturnog dobra, kao i da obiluju svim bitnim elementima stila izvedenog iz poetike ekspresionizma, prožetog iskustvima asocijativne apstrakcije.

Istakao je arabesku crteža, svodjenje forme, kolorističke kontraste, kao i način materijalizacije, koji su, zajedno sa kompozitnim rešenjem i obradjenim motivima, kako je naveo – tipični za Lubardino, naročito pozno stvaralaštvo.

„Poštanski muzej nije samo muzej, nego nešto što svedoči o nama. Kao što Lubarda objašnjava našu prirodu, kao što Lubarda sa svojim ‘Bikom’ svedoči o otporu najvećeg, osvešćenog dela srpskog naroda koji nije pristajao na razdvajanja. Ti otpori su ono što čini Lubardu posebnom ličnošću“, rekao je Kusovac.

On je ocenio da „niko nije uspeo da dočara to što je uspeo da napravi Lubarda“ i da njegova dela pružaju „blagodet za dušu, ne samo za oči“.

Izložbu će pratiti i prigodno filatelističko izdanje sa motivima umetničkih slika povodom 115 godina od rodjenja Petra Lubarde.

Prigodnu emisiju poštanskih maraka „115 godina od rodjenja Petra Lubarde“, sa motivima izloženih umetničkih dela sadrži dve prigodne poštanske marke štampane u tabacima od po osam maraka sa osam vinjeta u sredini, koverat prvog dana i prigodan žig, u grafičkoj obradi Nadežde Skočajić, kreatorke maraka Pošte Srbije.

Izložba u PTT muzeju biće otvorena do 1. maja, utorkom, sredom, petkom i nedeljom od 10 do 18 časova, a četvrtkom i subotom od 12 do 20 časova. Ulaz je slobodan.

Petar Lubarda bio je srpski slikar, profesor na Likovnoj akademiji u Beogradu, osnivač, predavač i direktor prve stručne likovne institucije u Crnoj Gori – Umjetničke škole na Cetinju, u kojoj je predavao do 1950. godine. Dopisni član SANU postao je 1959, a redovni 1961. godine. Slikarsku zaostavštinu poklonio je Beogradu 1973. godine, a kuća, u kojoj je živeo sa suprugom Verom, koja je preminula 2008. godine, pretvorena je u Legat-atelje Petra Lubarde.

Lubarda je preminuo u Beogradu 13. februara 1974. godine i sahranjen je u Aleji zaslužnih gradjana na Novom groblju u Beogradu.

(Beta)

