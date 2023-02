Izložba o genocidu nad Romima od 23. februara u Narodnom muzeju Niš

NIŠ – Izložba o nacističkom genocidu nad Romima i Sintima biće svečano otvorena 23. februara od 17 sati u Galeriji Sinagoga Narodnog muzeja Niš, saopštili su iz te ustanove kulture.

U fokusu izložbe „Racial diagnosis: Gypsy- the Nazi genocide of the Sinti and Roma and the long struggle for recognition” je nacional-socijalistički genocid nad Sintima i Romima – od isključenja i obespravljenosti manjine u nemačkom Rajhu do njihovog sistematskog istrebljenja u nacistički okupiranoj Evropi, naveli su organizatori.

Stare porodične fotografije Sinta i Roma pružaju uvid u realnost života ljudi i omogućavaju da budu vidljivi kao pojedinci, a iza apstraktnih dokumenata, izložba otkriva uništene živote.

Postavka u Narodnom muzeju Niš obrađuje i istoriju preživelih u posleratnoj Nemačkoj, koji su kasno posle rata prepoznati kao žrtve nacizma.

Upravo je pokret za građanska prava nemačkih Sinta i Roma pokrenuo društvenu debatu o ovoj temi.

Na kraju izložbe posetioci će dobijati uvid u stanje ljudskih prava Sinta i Roma u Evropi posle 1989. godine, a postavka je otvorena do 12. marta.

Kako su zapisali organizatori, izložba je i simbolični izraz saradnje Centralnog saveta nemačkih Sinta i Roma, Romskog dokumentacionog i kulturnog centra Sinta i Roma, Nemačke savezne fondacije za kulturu i Foruma Roma Srbija.

Organizaciju izložbe podržava Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke, a u Nišu je koorganizator – Narodni muzej Niš.

“Organizovanjem ove izložbe i njenim predstavljanjem javnosti u Srbiji, sećamo se nevinih žrtava Holokausta sa posebnim osvrtom na stradanje i genocid nad pripadnicima romske zajednice”, poručuju iz ove niške kulturne ustanove.

Na otvaranju izložbe će govoriti Dušica Davidović, zamenica gradonačelnice Niša, Karsten Majer-Vihauzen, zamenik ambasadora Nemačke u Srbiji, Boris Milićević, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Vesna Crnoglavac – direktorka Narodnog muzeja Niš, i Dejan Marković, ispred Foruma Roma Srbije.

Radno vreme Galerije Sinagoga je od utorka do petka od 10 do 17 sati, vikendom od 10 do 15 sati, dok je ponedeljkom zatvorena za posetioce, a ulaz je slobodan.

(Tanjug)

