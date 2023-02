Izložba povodom sto godina od rođenja Bogdana Bogdanovića otvorena u Čačku

ČAČAK – U galeriji Narodnog muzeja u Čačku sinoć je otvorena izložba povodom sto godina od rođenja arhitekte Bogdana Bogdanovića, pod nazivom „Večito“.

„Ova izložba je događaj kojim se naša ustanova pridružuje manifestaciji „Čačak – Nacionalna prestonica kulture“. Izložba je posvećena celokupnom Bogdanovićevom opusu sa posebnim osvrtom na njegov kapitalni neimarski poduhvat „Spomen park Borbe i Pobede“. Izložbu, tokom njenog trajanja upotpuniće različiti sadržaji kao što su projekcije filmova, stručna vođenja, likovne radionice za decu kao i jednodnevni stručno-naučni seminar sa serijom predavanja i radionicom u danu svečanog zatvaranja“, istakla je Delfina Rajić, direktorka Narodnog muzeja u Čačku.

Autorka izložbe je magistar Mare Jakova Grujić, istakla je važnost filma koji prikazuje čitavo stvaralaštvo Bogdanovića.

Kako je Grujić istakla film će prikazati spomen kompleks u Čačku, kao monumentalnog dela profesorovog stvaranja.

„Mi se nalazimo na tlu na kome je Bogdan Bogdanović čitavu deceniju tragao za večitim. On je 1970. godine došao u Čačak sa željom da da nešto novo i veće od svih njegovih dotadašnjih radova. Burni događaji, kolegijalna previranja, izmene i dorade rešenja na gradilištu, do poslednjeg trenutka pred otvaranje, obeležili su osmu deceniju na Lazovića parku. Pred vama je pregled celokupnog Bogdanovićevog stvaralaštva, kako onog spomeničkog i urbanističkog tako i knjiženog. S obzirom na to da su spomenici rasuti po gotovo celoj teritoriji Jugoslavije, važan korpus izložbe predstavlja autorski, dugometražni film, koji smo kreirali kako biste bili deo virutelne posete svakog od ovih muzeja na otvorenom. Poseban deo izložbe posvećen je Spomen parku „Borbe i pobede“ i on poseduje svoj deo. Film o mauzoleju viđenom sa zemlje i iz vazduha, očima živih ali i očima besmrtnih. Završni čin naše manifestacije predstavljaće 31. mart, dan u kome ćemo sumirati utiske i dostignuća izložbe nizom stručnih predavanja i radionica u spomen parku“, rekla je Mare Jakova Grujić.

Ona se posebno zahvalila i institutcijama koje su se uključile u projekat: Međuopštinskom arhivu iz Čačka, Zavodu za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva, Gradskoj biblioteci „Vladislav Petković Dis“ ali i Fakultetu tehničkih nauka iz Čačka.

Na otvaranju izložbe, govorio je i arhitekta, dr Sokol Sokolović, učenik Bogdana Bogdanovića.

„Počastvovan sam što se nalazim u glavnom gradu Evrope sa stanovišta kulture ali i glavnbom gradu moje Srbije, jer uvek je sredina bila centar svih takmičenja, a Čačak je upravo u sredini naše Srbije. A to što je danas Čačak domaćin, da svetu pokaže koliko srpska duša nema dimenziju, jer je beskrajno velika i beskrajno bogata istorijom. Na tome, između ostalih, zahvalan je, ne samo arhitekt, ne samo akademik, ne samo vanserijski crtač, vanserijski pedagog, vanserijski čovek, dobitnik brojnih priznanja, a sve je to jako malo u odnosu na to koliko nas je Bogdan Bogdanović zadužio“, rekao je dr Sokolović.

U opusu Bogdanovića prednjače, neretko monumentalna dela podignuta u čast i sećanje na žrtve fašizam, sve one koji su stradali u sukobima na prostoru Jugoslavije za vreme Drugog svetskog rata.

Spomenik „Kameni cvet“ koji se nalazi u spomen kompleksu Jasenovac može izdvojiti kao njegovo najpoznatije delo.

Izložbom, koja će trajati do 31. marta, simbolično je otvorena manifestacija Čačak – Nacionalna prestonica kulture, koje će zvanično i svečano biti otvorena prvog dana proleća.

