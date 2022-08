Izložba „Priča o usamljenosti“ autora Predraga Đorđevića biće otvorena sutra u 19 sati u Likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine.

Nova postravka će trajati do 17. septembra, radnim danima od 10h do 20h, a subotom od 10 do 16 časova.

(Tanjug)

