Izložba „Seeing is Believing – zvučna ekologija“ u Novom Sadu

NOVI SAD – Samostalna izložba „Seeing is Believing – zvučna ekologija“ umetnice Adrien Ujhazi biće premijerno otvorena večeras u Centralnoj galeriji „Šok zadruge“ u Novom Sadu u okviru projekta „Na istom zadatku (On the same ašignment)“.

Multimedijalni centar „Šok zadruga“ uz podršku Gete instituta realizuje treću samostalnu postavku u drugoj fazi navedenog projekta, na prostoru uređene plaže Bećarac, a izložba će biti otvorena samo pet dana, odnosno do 22. januara.

(Tanjug)

