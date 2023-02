Izložba slika „Neko fali“ otvorena je večeras u Likovnoj galeriji Kolarca

BEOGRAD – Izložba slika „Neko fali“ autora Nikole Milekića otvorena je večeras u Likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine i trajaće do 25. februara.

Uspomene i događaji koji su se desili, doživljavaju se u odsustvu na drugi način, mogu se sagledati iz novog ugla, piše autor u tekstu svoje izložbe.

U poetičnim i apstraktnim mislima svojih beleški, umetnik Milekić analizira da odsustvo stvara tišinu, koja predstavlja prostor u okviru kog čovek može da reorganizuje svoje misli i utiske.

Po njemu, čovek u direktnoj komunikaciji može da se upozna na jedan način, kroz neposrednu razmenu, a odsustvo stvara otklon i novi prostor.

„Odsutan ne mora da bude samo čovek, pojedinac, član grupe. U okviru jednog odnosa i društvene dinamike, segment u komunikaciji može da bude odsutan. Čovek je, da bi sačuvao uspomenu ili misao na one koji više nisu tu, razvio razliičite oblike kultova sećanja. Oni su sredstvo uz pomoć kojeg čovek spoznaje sopstvenu bit i čuva od zaborava i nestanka delove sebe. Osama čini čoveka da drugačije razmišlja i o sebi i o onome koji fali“, zaključio je Nikola Milekić.

Izložba će biti otvorena do 25. februara radnim danima od 10 do 20h, subotom od 10 do 16 časova.

Slikar Nikola Milekić (32) rodom iz Beograda, osnovne i master studije završio je na Fakultetu likovnih umetnosti 2017, gde je trenutno na doktorskim studijama kod profesora Gorana Jovića, a član je ULUS-a od 2019. godine. Umetnik je realizovao dve samostalne izložbe slika – „Tebe gledam“ u Galeriji ULUS (2020) i „Rasplamsavanje“ u prostoru Kvaka 22 (2019).

Imao je grupne izložbe u Paviljonu „Cvijeta Zuzorić“ tokom 2019. godine – „Izložba novih članova“, „Prolećna izložba“, „Izložba slikarske sekcije“, „Jesenja izložba“, onda “Slika Srbije” (2020), „Pogled u neočekivano“ (2021), „Biti prisutan“ (2021) i „Prolećna izložba 2022“.

Takođe, od kolektivnih postavki izdvajaju se – „Grad i granica“, galerija FLU (2017), „Umetnost danas“ – Narodna banka Srbije (2019), „Pogledi 2021“ – Galerija 73 (2021), „On/off line“ – Kuća kralja Petra II (2021), „Buđenje“ – Galerija DivArt (2022).

Osvojio je nagradu FLU za crtež-studiju u boji (2014) i Nagradu za slikarstvo – „Đorđe Bošan, slikar i profesor ALU“ (2016).

