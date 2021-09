Izložba “Soba za izolaciju” od 21. septembra u DOB-u

BEOGRAD – Izložba “Soba za izolaciju” autorskog tandema Jelene Micić i Uroša Zvizdića biće otvorena 21. septembra i trajaće do 8. oktobra u Galeriji Doma omladine Beograda, saopštili su iz te ustanove.

Kako navode u programu, eksperimentalna prostorna instalacija je nastavak saradnje dva autora, kojom se preispituje nasleđen koncept skulpture u kontekstu istorijsko-umetničkih perioda minimalizma, kroz perspektivu doživljenog ličnog iskustva i artikulisanog trenutka.

Nakon rada na izložbi “ALFA” u bečkoj galeriji “Aquarium”, autori počinju da sarađuju na setu prostornih instalacija.

Slike-pločice, kao i elementi parketa upotrebljeni su kao gradivni elementi, ali i kao materijal sa sopstvenim značenjem koji reflektuje svakodnevna psiho-fizička stanja autora, i njihove životne i estetske odluke.

Jelena Micić, rođena 1986. godine u Knjaževcu, magistrirala je na Akademiji likovnih umetnosti u Beču (2020), na odseku za Tekstualnu skulpturu.

Takođe, master studije filozofije (2012) i diplomske studije na katedri za Skandinavske jezike i književnosti (2010) završila je na Univerzitetu u Beogradu.

Osnivač je neformalne grupe “Umetnik”, a njeni radovi nalaze se u Federalnoj kolekciji Austrije, kolekciji grada Beča, Zavičajnom Muzeju u Knjaževcu, kao i privatnim kolekcijama.

Živi i radi u Beču kao samostalni umetnik i kustos.

Umetnica Micić je predstavila 15. septembra i svoj projekat „I Learned from the Best“ u Galeriji Doma kulture „Studentski grad“ u trajanju do 30. septembra.

Uroš Zvizdić, rođen 1989. u Priboju, autor je nekoliko samostalnih izložbi i grupnih projekata.

Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku za vajarstvo.

Osnivanjem Udruženja vizuelnih umetnosti u Užicu i galerije Reflektor, aktivnosti grupnih umetničkih projekata postaju značajan segment istraživanja i aktivnog učestvovanja, kao i njihova organizacija od 2016. do 2020. godine.

(Tanjug)

