Izložba strip albuma „Mausart“ u Srećnoj galeriji SKC

BEOGRAD – Najnoviji francuski strip album za decu „Mausart“ tandema autora Tjeri Žor i Gradimir Smuđa u četvrtak je predstavljen u vidu izložbe radova iz tog stripa, u postavci Igora Markovića na sceni Srećne galerije SKC u Beogradu.

Izložba stripa u ciklusu „Strip i ilustracija“ koja će trajati do 22. februara može se pogledati i virtuelno u formi foto albuma na linku http://www.facebook.com/comicsfest.

Strip album za decu „Mausart“ je najnovije ostvarenje koje je kao scenarista potpisao Tjeri Žor, ilustrovao Gradimir Smuđa, a objavile su beogradske izdavačke kuće „Lokomotiva“ i „System Comics“.

Radnja ovog projekta devete umetnosti je sledeća: Naslovni junak miš Mausart sa porodicom živi u klaviru službenog dvorskog muzičara kralja Austrije, vuka Salijerija.

Jednog jutra, Mausart shvati da je kuća prazna – takva prilika se ne propušta, tako da skoči na dirke i počne da stvara čudesnu muziku. Međutim, ta muzika slučajno dođe do ušiju kralja i kraljice, koji samo traže još. Ako Salijeri želi da sačuva mesto na dvoru, moraće da se dokopa miša i primora ga da svira, ali tako da kralj i kraljica ne posumnjaju u prevaru.

Tjeri Žor je rođen u Briselu 1961. godine, živi u Belgiji i u Parizu. Tokom studija pokreće magazin serijal „Kaput“, koji okuplja izbor priča bivših učenika, ali i njegovih prijatelja sa studija. Onda 1984. godine, njegov brat i on postaju urednici u izdavačkoj kući „Les Editions du Lion“, koja objavljuje razna luksuzna izdanja kao što je čuveni strip junak Tintin iz istoimenog hit serijala. Nakon objavljivanja autobiografije „Svet je mali“ (Le Monde est petit 1998), objavljene povodom 10 godina karijere kao vlasnika galerije, započeo je saradnju sa autorom Gijem Dekurom.

Sada je urednik mnogih uspešnih serijala – „Legende“, „Grimizna ruža“, „Okko“, „Silaž“ i „Kentaur“, a „Mausart“ je njegov prvi profesionalni scenario.

Gradimir Smuđa je rođen u Novom Sadu 1956. godine, diplomirao je 1982. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Radio je kao karikaturista i ilustrator „Dnevnika“, a početkom osamdesetih godina odselio se u Švajcarsku, i kasnije 1994. u italijanski grad Luka, poznat po prestižnom svetskom strip festivalu, gde i danas živi.

Smuđa se od 2001. isključivo bavi stripom i za francuskog izdavača „Delcourt” objavio je osam albuma stripa „Vinsent i Van Gog“, kao i strip o drugom velikom impresionisti, Toluzu-Lotreku, da bi sada na red došao – Mocart, upravo strip „Mausart“.

Sa ovim stripovima doživeo je uspeh na najvećem strip festivalu u Angulemu, a time stekao svetsku slavu i afirmaciju.

Izložba u Srećnoj Galeriji koja će trajati do 22. februara, otvorena je od ponedeljka do petka od 11h do 18h, a subotom od 11 do 15 sati.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.